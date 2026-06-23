Video: Bakan koltuklarına oturdu… Meksika Cumhurbaşkanı, Dünya Kupası elçisi “Myrlin” ördeğini ağırladı

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Shenbaum, 2026 Dünya Kupası’nın gayri resmi sembolü haline gelen Merlin adlı ördeği, Meksika milli takım forması giyerek karşıladı.

"Foot Mercato" sitesine göre, sahibi olan bir seyyar satıcıyla birlikte taraftarların arasında görüldüğü videolarla ülke çapında ün kazanan bu kuş, ülkede giderek artan bir popülerliğe kavuştu.

Bu beklenmedik şöhret karşısında Meksika yetkilileri, Merlin'in sahibine imajını koruması ve güçlendirmesi için destek olmak istiyor.

Artık turnuvanın gayri resmi “elçisi” olarak anılan ördek, Güney Kore’yi yenerek 32’li turlara yükselen Meksika milli takımını desteklemeye devam edebilir.

Ördek, Claudia Sheinbaum’un sabah basın toplantısının başında sallanarak sahneye çıktı, genellikle bakanların ve yetkililerin oturduğu yere oturdu ve kimse onu rahatsız etmeden sesler çıkardı.

Merlin adlı ördeğin sahibi Carla Gomez, “Başkanla birlikte burada olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Karşınızda durmak ve tüm dünyanın Meksika’nın güzel yönünü görmesi bizim için bir onurdur” dedi.

Schinbaum, Merlin’in ailesine yardım sağlanacağını vurguladı ancak ayrıntılara girmedi.

Şinbom, “Bugün, Merlin’i evcil hayvan olarak besleyen aileyi buraya getirdik, çünkü o bir Dünya Kupası sembolü haline geldi ve Meksikalı ailelerin temsil ettiği değerlerin bir simgesi oldu; bu, her şeyden daha önemli… Bugün dünyanın Meksika’dan gördüğü şey işte budur” dedi.







