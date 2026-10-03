Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, Cumartesi akşamı Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Stadı'nda oynanan yarı final maçında Umman Milli Takımı'nı tek golle mağlup ederek Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" finaline adını yazdırdı.

BAE'ye tescil kapısını 22. dakikada Osman Kamara açtı. Mamadou Koulibaly'nin sol taraftan yaptığı ortaya kafayı vuran Kamara, topu kaleci İbrahim el-Muhayni'nin ağlarına gönderdi.





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BAE Milli Takımı ikinci yarıda baskısını sürdürdü ve Luan Pereira'nın yaptığı faul sonrası penaltı kazandı, ancak kaleci İbrahim el-Muhayni 56. dakikada Nicolás Giménez'in şutunu kurtararak Umman'ı maçta tuttu.









Bu fırsatı değerlendiremese de BAE Milli Takımı son düdüğe kadar üstünlüğünü korudu ve finale yükselmeyi garantiledi. Finalde, bu akşam Katar ile maçın normal süresinde 0-0 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarıyla 3-2 kazanan Suudi Arabistan Milli Takımı ile karşılaşacak.

BAE'nin yıldızı İsam Fayez, maçın iki yarısı boyunca gösterdiği dikkat çekici etkinin ardından maçın adamı ödülünü aldı.

BAE, Yemen'i 4-0, Bahreyn'i 3-0 yenerek ve Katar ile 1-1 berabere kalarak yedi puanla ikinci grubu averajla Katar'ın önünde lider tamamlamasının ardından yarı finale yükselmişti.

Umman Milli Takımı ise turnuva tarihinde ilk kez kura yoluyla, Irak'ı geçerek yarı finale ulaştı.

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