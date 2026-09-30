Bugün, çarşamba günü Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez Kupası 27'nin grup aşamasının kapanışında oynanan Katar-Birleşik Arap Emirlikleri maçına birer golle biten karşılıklı beraberlik damgasını vurdu.

Her iki takım da birer puan alarak puanlarını 7'ye yükseltti; Birleşik Arap Emirlikleri ise averajla ikinci grubun lideri oldu.

Muiz Ali, ceza sahası içindeki nitelikli bir ortayı değerlendirerek, üzerine atılıp topu doğrudan ağlara göndererek Katar'ın ilk golünü kaydetmeyi başardı.









Ardından maç kızıştı; Birleşik Arap Emirlikleri teslim olmayı ve ilk yarıdan geride çıkmayı reddederek 45+4. dakikada Ali Salih ile beraberliği yakaladı.









İki tarafın da girişimlerine sahne olan ikinci yarıda hiçbir takım ağları sarsmayı başaramadı ve karşılaşma karşılıklı birer golle beraberlikle sona erdi.

Birleşik Arap Emirlikleri yarı finalde Umman ile randevulaşırken, Suudi Arabistan aynı turun ikinci maçında Katar ile karşılaşacak.