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Video: Ayman Hüseyin: Suudi Arabistan'daki hava koşulları ve sakatlıklar Umman ile berabere kalmamızın nedeni

Irak - Umman
Irak
Umman
Gulf Cup
A. Hussein
Irak
Umman

Iraklı forvet, ülkesinin tek golünü hazırladı

Irak Milli Takımı forveti Ayman Hüseyin, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının açılışında Umman ile berabere kalmalarının nedeni olarak Suudi Arabistan'daki hava koşullarını gösterdi.

Irak Milli Takımı, bugün çarşamba günü Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynadığı ve Arap Körfezi Kupası'nın grup aşaması ilk turunda karşılaştığı Umman Milli Takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Ayman Hüseyin, maçın ardından Katar'ın "El-Kass" kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Koşullar zordu, nem oranı yüksekti ve oyuncular bu tür koşullara alışkın değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bazı sakatlıklar yaşadık, devre arasında ve ikinci yarının başında zorunlu değişiklikler yaptık, ancak bu bir bahane değil."

Şunları ekledi: "Bir bakıma iyi bir maç ortaya koyduk ve birden fazla gol atmamız gerekiyordu, fakat şans bize gülmedi; futbol işte budur."

Gulf Cup
Kuveyt crest
Kuveyt
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Irak
IRQ
Gulf Cup
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Umman
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Suudi Arabistan
KSA

Sözlerini şöyle tamamladı: "Umman iyi ve saygın bir takım; fırsatları değerlendirip beraberlik golünü atmayı başardı, maç bu sonuçla bitti. Başlangıç için iyi bir puan; Kuveyt'i yenerek telafi etmeye çalışacağız."

Hatırlatmak gerekirse, Irak ve Umman milli takımları, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunda, birazdan karşılaşacak olan Suudi Arabistan ve Kuveyt milli takımlarıyla birlikte birinci grupta yer alıyor.

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