Al-Nassr taraftarları, yıldız oyuncuları Cristiano Ronaldo'yu, takımın eski teknik direktörü ve Portekiz Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı krizde desteklemeye özen gösterdi.

Ronaldo, geçen hafta Danimarka'daki Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmıştı; geçtiğimiz salı günü resmi hesaplarından yayımladığı açıklamaya göre Jesus'u kendisine verdiği sözü iki kez tutmamakla suçlamıştı.

Portekizli yıldız, Al-Nassr'a geri dönerek bugün cuma günü, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Al-Awwal Park Stadı'nda Al-Diriyah'a karşı oynanan Riyad derbisinde takımıyla mücadele etti.

Suudi gazeteci Ali el-Anzi, maç öncesinde Al-Nassr taraftarlarının Al-Awwal Park Stadı tribünlerinde Ronaldo'yu desteklemek için izleyeceği yöntemi açıkladı.

Al-Nassr taraftarları, tribünlerdeki her koltuğa Cristiano Ronaldo'nun favori logosu olan "CR7"den bir harf yerleştirdi; her harfin üzerine ise Portekizli yıldızın oynadığı kulüplerin ve ülkesinin milli takımının formalarıyla fotoğraflarını koydu.

Al-Nassr taraftarları, bu adımı takımın ilk takım kaptanını desteklemek için atmaya özen gösterdi; her ne kadar bu durum, geçen sezon takımı Suudi Ligi şampiyonluğuna taşıyan eski teknik direktöre karşı bir tavır anlamına gelse de.

Al-Nassr'ın, Al-Diriyah maçına Suudi Ligi puan tablosunda dördüncü sırada girdiğini belirtmek gerek; lider Al-Qadisiyah'ın 3 puan gerisinde yer alıyor, ancak Al-Nassr bir maç eksiğiyle bu konumda bulunuyor.