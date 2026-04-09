Video: Atlético'nun savunma oyuncusunun bu hareketi daha önce Şampiyonlar Ligi'nde de yaşanmıştı... Hakemin ne yaptığını izleyin

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Atlético Madrid maçı, tüm dünya medyasının ilgisini çeken ve Katalan kulübünde büyük bir tepki dalgasına yol açan tartışmalı bir an yaşandı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahası Camp Nou'da Atlético Madrid'e 2-0 yenildi ve yarı finale yükselme görevi zorlaştı. Maçta ayrıca ilk yarı bitmeden Barça'nın savunma oyuncusu Pau Kubarsi kırmızı kart gördü.

İkinci maç, önümüzdeki Salı akşamı Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak ve bu maçın galibi, Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki maçın galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Maçta büyük bir hakem tartışması yaşandı. Atletico kalecisi Juan Musso, kale vuruşundan topu 6 metre alanında yakınında duran takım arkadaşı savunma oyuncusu Marc Poblet'e pasladı. Poblet ise topu eliyle kontrol edip tekrar oyuna soktu, bu durum izleyicileri şaşkına çevirdi.

Barcelona oyuncuları ve teknik direktörleri Hans Flick, savunma oyuncusunun ceza sahası içinde topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı verilmesini talep ettiler, ancak Alman hakem Stefan Kovac oyunun normal şekilde devam etmesini emretti.

Bu olay, 54. dakikada Atlético Madrid'in 1-0 önde olduğu sırada meydana geldi; Bobel'in sarı kartı olduğu da biliniyordu.

Bu an, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ilk turunda Club Brugge ile Aston Villa arasında oynanan maçta yaşananları akıllara getirdi. O maçta İngiliz takımının savunma oyuncusu Tyrone Mings aynı hareketi yapmıştı, ancak hakem o zaman hemen penaltı kararı vermişti.

"BeIN Sports" ağı, resmi Facebook sayfasında iki olayı karşılaştırmak için bir video yayınladı.
















