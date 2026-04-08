Video: Atlético Madrid taraftarları, Barcelona maçı öncesinde İslam'a yönelik hakaret içeren tezahüratlarda bulundu

Atlético Madrid taraftarları, takımın bu akşam Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde büyük bir krize yol açtı.

Gözler, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanacak ateşli karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Barcelona, La Liga'da Katalan ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan ateşli mücadelenin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, ezeli rakibi Atlético Madrid'i yeniden ağırlayacak.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), dün Salı günü, La Roja'nın Mısır ile oynadığı dostluk maçı sırasında İslam'a yönelik hakaret içeren tezahüratların ardından İspanya Futbol Federasyonu'na karşı disiplin işlemlerini başlatma kararı aldı.

Maç golsüz berabere sona erdi, ancak stadyumdaki taraftarlar Mısır milli takımının milli marşı çalınırken yuhaladı ve ardından İslam'a yönelik hakaret içeren tezahüratlarda bulundu.

Tribünlerden gelen ırkçı tezahüratlar ("Zıplamayan Müslüman'dır") tüm dünyaya yayıldı ve FIFA tarafından soruşturulacak.

Bugün, Barcelona maçının başlamasından birkaç saat önce, Atlético Madrid taraftarları oyuncuların kaldığı otelin önünde toplandı ve Barcelona aleyhine birçok slogan attı.

Olay bununla da kalmadı, taraftarlar Mısır maçında olduğu gibi İslam'a hakaret içeren sloganlar attı.

"Sport" gazetesi tarafından yayınlanan bir video kaydına göre, taraftarlar İslam'a hakaret etmek amacıyla "Zıplamayan Müslüman'dır" sloganını attılar.

