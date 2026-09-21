Atletico Madrid, İspanya başkentinin derbisinin ardından "Riyad Air Metropolitano" stadında yaşanan tartışmaların akabinde, Real Madrid'e ve teknik direktörü Jose Mourinho'ya sert bir mesaj göndererek "hakemlere yönelik tacizin" durdurulmasını talep etti.

Derbinin yankıları, maçın ertesi gününde de sürüyor. Üç haftalık ara öncesinde kazanılan galibiyetin ardından Atletico Madrid içinde mutlu bir hava hakimken, Real Madrid büyük bir hakem haksızlığına uğradığını düşünüyor.

Mourinho bu tavrı, basın toplantısı sırasında tartışmalı iki pozisyonu içeren bir fotoğrafı getirerek somutlaştırdı. Bunun üzerine Madrid kulübü Portekizli teknik adama yanıt verdi.

Atletico Madrid, mesajını sosyal medya hesapları üzerinden yayımladı ve o da bir yazıcıdan yararlanarak şöyle yazdı: "Hakemlere yönelik tacizi hemen durdurun." Bu mesaja, "Riyad Air Metropolitano" stadının basın toplantısı salonunda birkaç dakika önce tartışma yaratan basılı fotoğrafı gösteren Mourinho'nun bir resmini de ekledi.





Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone de olaydan birkaç dakika sonra, aynı koltuktan Portekizli teknik adama şöyle yanıt vermişti: "Her şey mübah değildir. Adın ister Mourinho, ister Flick, ister Simeone olsun, saygının sınırlarını aşmak caiz değildir."

Kulüp, daha önceki derbilerde de medya "makinesine" gönderme yapan paylaşımlarla alaycı eleştiriler yöneltmişken, bu mesaja bağlı kaldığını vurguladı.



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.