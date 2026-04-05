Video: Atlético Madrid maçının ardından Yamal'ın öfkesinin ve Flick'in ilgisizliğinin ardındaki sır

İspanyol basında bugün Pazar günü yayınlanan bir haberde, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın dün La Liga'da oynanan Atlético Madrid maçının ardından öfkelenmesinin nedeni ortaya çıktı.

Barcelona ile Atlético Madrid arasındaki maçın son dakikalarında Lewandowski'nin attığı kritik gol, Blaugrana'ya galibiyeti getirdi. Bu golle Polonyalı forvet, Real Madrid'in Mallorca'ya 2-1 yenilmesinin ardından Barcelona ile Real Madrid arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve Barcelona taraftarları sevinçten çılgına döndü.

Lamin Yamal, takım arkadaşının gol attığı anda sevincini göstermedi, hatta "DAZN" tarafından yayınlanan bir videoda da görüldüğü gibi, bilinmeyen bir şeyden şikayet ederek öfkeyle sahayı terk etti. Barça teknik direktörü Hans Flick ile soyunma odasına giderken karşılaştığında bile tavrı değişmedi.

Onu tünele kadar kaleci antrenörü José Ramón de la Fuente eşlik etti.

Maçtan sonra Hans Flick'e olay sorulduğunda, teknik direktör olayı önemsiz göstererek, "Lamine Yamal her şeyi denedi: çalım attı, hücum etti, ancak gol atamadı. Çok heyecanlı bir maç olduğu için biraz öfkeliydi, ancak bu normal. Şu anda soyunma odasına döndü ve durumu iyi" dedi.

Bununla birlikte, "Mundo Deportivo" gazetesinin soyunma odasından aldığı bilgilere göre, bunun nedeni Lamine Yamal'ın, sabit vuruşlar ve stratejiden de sorumlu kaleci antrenörü José Ramón de la Fuente'den aldığı çok sayıda bilgi ve talimat nedeniyle maçı yorgun bitirmiş olması olabilir.

Barcelona'nın yıldızı, özellikle De la Fuente'nin eşliğinde sahayı terk ederken, açıkça hoşnutsuzluğunu gösterdi.

