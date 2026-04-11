Video: Atlético Madrid, Barcelona maçının ardından yine aynı şeyi yaptı

Atlético Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında ezeli rakibi Barcelona ile oynadığı maçın ardından alışkanlığını tekrarladı.
Atlético Madrid, geçtiğimiz Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da ev sahibi Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.
Barcelona'yı mağlup ettikten sonra morali yüksek olan Atlético Madrid, Cumartesi akşamı La Liga'nın 31. haftasında Sevilla'ya 1-2 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet aldı.
Atlético Madrid, geçen yıl 2 Aralık'ta La Liga'nın 19. haftasında Barcelona ile karşılaşmış ve maç Barça'nın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Barcelona maçının ardından Atlético Madrid, La Liga'da Athletic Bilbao'ya 1-0 yenildi.
Atlético Madrid, 57 puanla La Liga sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.