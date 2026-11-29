Barcelona, pazar günü Deportivo La Coruña'yı 5-1 mağlup ederek La Liga yarışında üstünlüğünü kabul ettirme gücü konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı. Hücumda dikkat çekici bir performans sergileyen Hansi Flick'in öğrencileri, Real Madrid'in Alavés karşısındaki tökezlemesini fırsata çevirerek zirvedeki konumlarını sağlamlaştırdı ve takipçileriyle aradaki farkı açtı.

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Barcelona, La Liga'nın 14. haftasındaki karşılaşmayı ev sahibini hazırlıksız yakalayan mükemmel bir başlangıçla kazandı. Lamine Yamal, 90 saniye dolmadan skoru açtı: Pedri ile paslaşarak başlattığı organize atağın ardından yerden ortaladığı top, Dani Olmo'nun akıllıca bırakmasıyla Deportivo kalecisini aldatıp ağlarla buluştu.

Deportivo'nun cevabı gecikmedi. Aubameyang, 9. dakikada Nsongo'nun pasını değerlendirip Pau Cubarsí ile girdiği ikili mücadeleden üstün çıktı ve sağ ayağıyla topu Juan García'nın kalesine göndererek eşitliği sağladı.

Ancak Barcelona kısa sürede yeniden öne geçti. Dani Olmo, 20. dakikada Gordon'un sol kanattan yaptığı ortaya yükselip kafayla topu ağlara gönderdi ve Katalan ekibi ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarının başlamasıyla oyunun kontrolünü eline alan Barcelona'da Raphinha, 50. dakikada Lamine Yamal'ın isabetli ortasında uzak direkte savunmanın boş bıraktığı alanı değerlendirerek takımının üçüncü golünü attı. Bu gol, takımına rahat bir üstünlük sağlarken Katalan ekibinin topa sahip olma ve pozisyon üretmedeki üstünlüğünü sürdürdüğü maçta Deportivo'nun geri dönüş görevini daha da zorlaştırdı.

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Ev sahibinin farkı azaltma girişimlerine rağmen daha tehlikeli taraf Barcelona olmaya devam etti. Raphinha, 83. dakikada Koundé'nin Gordon'a yönelik pasının Deportivo savunmasından sekmesiyle önüne gelen topu değerlendirerek kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Katalan ekibi son dakikalara kadar baskısını sürdürdü ve rakibine dengesini yeniden bulma ya da skoru tehdit etme konusunda gerçek bir fırsat tanımadı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 15:30 ATM

Gol şölenini, uzatmaların ikinci dakikasında Lamine Yamal'ın harika pasıyla beşinci golü atan Raphinha noktaladı. Bu golle sezondaki gol sayısını 18'e çıkaran Brezilyalı oyuncu, gol krallığı yarışında Kylian Mbappé'nin dört gol önüne geçti. Hücumda dikkat çekici performanslarını sürdüren Raphinha, bu sezon Barcelona'nın en parlak yıldızlarından biri ve ligin gol krallığı için güçlü bir aday haline geldi.

Bu galibiyetle La Liga'daki liderliğini güçlendiren Barcelona, Real Madrid'in Alavés'e mağlup olmasından da yararlanarak Atletico Madrid ile arasındaki farkı (iki takımın çarşamba günkü karşılaşması öncesinde) 5 puana çıkardı. Deportivo La Coruña ise son dokuz lig maçında yalnızca bir galibiyet alarak 13. sıradaki sıkıntılı günlerini sürdürdü. Düşüşteki sonuçlar ve üst sıralardan uzaklaşma, takım üzerindeki baskıyı giderek artırıyor.