Video: Atlas Kaplanları kükrüyor… Fas, Hollanda’yı mağlup ederek Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi

Fas milli takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde Meksika’nın Monterrey stadyumunda düzenlenen turnuvanın 32’li turu maçında, normal süre ve uzatmaların ardından Hollanda ile 1-1 berabere kalmasının ardından penaltı atışlarında (3-2) galip gelerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi.

Hollanda Milli Takımı, 72. dakikada Liverpool'un yıldızı Cody Gakpo'nun golüyle öne geçti, ancak Fas pes etmedi ve 90+1. dakikada Issa Diop'un attığı golle skoru eşitledi. Maç, uzatmalara ve ardından penaltı atışlarına gitti; penaltı atışlarında ise Atlas Kaplanları galip geldi.

Bu galibiyetle Atlas Aslanları turnuvadaki yoluna devam ediyor ve ev sahibi Kanada'nın Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından çeyrek finalde Kanada ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İlk yarı, iki takım arasında büyük ölçüde dengeli geçti. top hakimiyeti iki takım arasında gidip geldi. Ancak maçın en önemli anı 18. dakikada yaşandı: Ashraf Hakimi sağ kanattan köşe vuruşunu yaptı ve ortaladı; Nael El-Ainaoui topa yükseldi ve güçlü bir kafa vuruşu yaptı, ancak kaleci Bart Verbruggen bu şutu ustaca kurtardı.

Bundan birkaç saniye sonra, top Hollanda ceza sahası sınırında Ashraf Hakimi'ye geldi ve o da bir füze gibi şutunu çekti; ancak Hollanda kalecisi bu şutu zorlukla kalesinden uzaklaştırdı.

Fas kalecisi Yassine Bono da Verbruggen’in muhteşem kurtarışına karşılık verdi ve 44. dakikada Hollandalı savunma oyuncusu Micky van de Ven’in sert şutunu ustaca kurtardı.

İkinci yarının başında Fas milli takımı belirgin bir şekilde canlandı ve topun tam kontrolünü ele geçirdi; Hollanda oyuncuları ise Atlas Dağları’nın siyah seliyle yüzleşmek için büyük ölçüde geri çekildi.

52. dakikada Hakimi, takım arkadaşı Ezzedine Ounahi'den muhteşem bir derin pas aldı, ceza sahasına girdi ve füze gibi bir şut çekti; ancak top üst direğe çarptı ve tribünlerdeki Faslı taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bundan birkaç dakika sonra Hakimi bir başka uzun pas aldı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak Hollandalı savunma oyuncusu Van de Ven son anda kalesini kurtardı ve Paris Saint-Germain yıldızının şut atmasını engelledi.

Maçın gidişatının tam tersine, 72. dakikada Cody Gakpo Hollanda adına golü attı. Uzun bir pas, Nasir Mezraoui ile çarpışarak yere düşen Sammerville’e zorlukla ulaştı; Liverpool’un yıldızı ise tek vuruşla topu ağlara gönderdi.









Aslanlar’ın teknik direktörü Muhammed Vehbi, Anas Salahuddin, Jassim Yassin, Samir El-Mrabet, Sofyan Rahimi ve Shamsuddin Talbi’yi oyuna sokarak takıma canlılık kazandırmak amacıyla bazı değişiklikler yaptı.

Nitekim Fas milli takımı 90+1. dakikada, kafa vuruşlarından yararlanmak için ileriye çıkan İsa Diop sayesinde golü buldu. Diop, bir pozisyonda Hollanda kaptanı Virgil van Dijk’in önüne geçerek, oyuna sonradan giren Şemseddin Talbi’nin ortasını kafasıyla ağlara gönderdi.









İlk uzatma devresinde Fas milli takımı, Hollanda oyuncularının geri çekilmesiyle hakimiyetini sürdürdü. Sofyan Rahimi, ceza sahası içinde aldığı pasın ardından inanılmaz bir fırsatı kaçırdı; rakibini çalımlayıp şutunu çekti, ancak Hollanda kalecisi bu şutu mucizevi bir şekilde kurtardı.









İkinci uzatma devresinde her iki kaleye de tehlikeli ataklar yaşanmadı; maç boyunca harcanan büyük eforun ardından her iki takımın oyuncuları da fiziksel olarak yorgun düşmüştü ve maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltılarda Fas adına Sufyan Rahimi, Şemseddin Talbi ve İsmail Sebari gol attı; Nael El-Ainaoui ve Ashraf Hakimi ise penaltılarını kaçırdı.

Diğer tarafta ise Hollanda adına Kobminers ve Vighorst gol attı; Kluivert, Timber ve Summerville ise penaltılarını kaçırdı.







