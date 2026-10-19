Ukraynalı Artem Bondarenko, geçen yaz transfer döneminde takıma katılmasından bu yana peşini bırakmayan eleştirilere, Pazartesi akşamı Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında El Feyha filelerine gol atarak cevap vermeyi başardı; zamanlaması ve rakip takım oyuncularının tepkileri nedeniyle tartışma yaratan bir anda.

Ayrıca okuyun: İttihad'ın gol kralının dönüşü Ettifak'ı korkutuyor, peki Youssef En-Nesyri'nin durumu ne?

Bondarenko, kendisinden beklenen büyük umutların gölgesinde, El Ahli'ye geldiğinden bu yana taraftar eleştirilerine maruz kalmıştı; ancak ilk yarının son saniyelerinde kafa vuruşuyla fileleri sarsarak El Feyha karşılaşmasında imzasını atmayı başardı ve takımına son derece hassas bir anda önemli bir gol kazandırdı.

Bu gol, Ukraynalı oyuncunun El Ahli forması altında çıktığı 7 maçtaki ilk golü olarak kayıtlara geçti; eleştirilere maruz kaldığı dönemin ardından ona önemli bir moral desteği sağladı. Ayrıca takımdaki performansına ilişkin izlenimleri değiştirmesi için önünde bir fırsat açtı; özellikle resmi bir maçta gol atmasının, özgüvenini yeniden kazanmasına ve önümüzdeki dönemde daha etkili seviyelerde oyun sergilemesine yardımcı olabileceği düşünülürse.

Gol anı itirazsız geçmedi; zira El Feyha oyuncuları, golün ilk yarının uzatma dakikalarının üçüncü dakikasına girilirken gelmesi üzerine hakemin golü geçerli sayma kararına itiraz etti. Oysa oyuncuların itirazları sırasında işaret ettiği gibi, ek süre olarak sadece iki dakika ilan edilmişti.

Golün zamanlaması, ilk yarının bitiş düdüğünün gol atılmadan önce çalınması gerektiğini düşünen El Feyha oyuncularının öfkesini çekti; böylece Bondarenko'nun kafa vuruşu, El Ahli cephesindeki sevinçle eş zamanlı olarak bir hakem tartışmasının odağına dönüştü.

Bondarenko El Ahli ile çıktığı 7 maçta ilk kez filelere yol bulurken, El Feyha'nın ilk yarının son dakikalarının yönetimine ilişkin itirazları da tırmandı. Böylece bu an, Ukraynalı oyuncunun uzun süredir beklediği gole duyduğu sevinçle, golün atıldığı sürenin yarattığı rakip öfkesini bir araya getirdi.