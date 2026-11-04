24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-PRAGUE-ARSENALAFP
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Video: Arsenal, Slavia Prag deplasmanında Avrupa'da galibiyet yoluna geri döndü

Slavia Prag - Arsenal
Slavia Prag
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
Çekya
İngiltere

Zorlu galibiyet

Arsenal, kıta kupasının lig aşamasının dördüncü haftasında bu akşam ev sahibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet yoluna geri döndü.

Geçen hafta Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Arsenal, bugün sahaya çıkarak üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 10'a yükselterek Paris Saint-Germain ile Real Madrid'in iki puan gerisinde üçüncü sıraya yerleşti.

Slavia Prag ise puanı bir puanda kalarak turnuva sıralamasında 34. sırada yer aldı.

Arsenal'in bugünkü maçtaki iki golünü Noni Madueke (9. dk) ve Viktor Gyökeres (38. dk) kaydederken, Slavia Prag'ın tek golünü Vikt or Nowak (90. dk) attı.

 

Gelecek maçlar
ARS

ARS

Premier Lig

07 Kas 2026

HUL

HUL

SLP

SLP

First League

08 Kas 2026

ARB

ARB

Arsenal, iki gollü önde tamamladığı ilk yarıda İngiliz ekibinin büyük hakimiyeti altında iyi bir performans sergiledi.

Ancak ikinci yarıda işler tamamen değişti; devre arasından önce yenilmez bir takım olan Arsenal, ikinci yarının büyük bölümünde galibiyeti kaçırmaya aday görünüyordu.

Slavia Prag, son dakikalarda bir gol kaydetmeyi başardı ve bu, Arsenal'i büyük bir baskı altına soktu; ancak bitiş düdüğü, değerli galibiyeti teyit etmek için geldi.

 

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin