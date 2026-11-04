Video: Arsenal, Slavia Prag deplasmanında Avrupa'da galibiyet yoluna geri döndü

Arsenal, kıta kupasının lig aşamasının dördüncü haftasında bu akşam ev sahibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet yoluna geri döndü.

Geçen hafta Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Arsenal, bugün sahaya çıkarak üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 10'a yükselterek Paris Saint-Germain ile Real Madrid'in iki puan gerisinde üçüncü sıraya yerleşti.

Slavia Prag ise puanı bir puanda kalarak turnuva sıralamasında 34. sırada yer aldı.

Arsenal'in bugünkü maçtaki iki golünü Noni Madueke (9. dk) ve Viktor Gyökeres (38. dk) kaydederken, Slavia Prag'ın tek golünü Vikt or Nowak (90. dk) attı.

Arsenal, iki gollü önde tamamladığı ilk yarıda İngiliz ekibinin büyük hakimiyeti altında iyi bir performans sergiledi.

Ancak ikinci yarıda işler tamamen değişti; devre arasından önce yenilmez bir takım olan Arsenal, ikinci yarının büyük bölümünde galibiyeti kaçırmaya aday görünüyordu.

Slavia Prag, son dakikalarda bir gol kaydetmeyi başardı ve bu, Arsenal'i büyük bir baskı altına soktu; ancak bitiş düdüğü, değerli galibiyeti teyit etmek için geldi.