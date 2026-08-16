Arsenal, İngiliz sezonunu açan bugün pazar günü oynanan Community Shield karşılaşmasında Manchester City'nin ağlarına ilk golünü atmak için yalnızca 23 saniyeye ihtiyaç duydu.

Arsenal maça güçlü bir başlangıç yaptı ve İtalyan Riccardo Calafiori, takım arkadaşı Myles Lewis-Skelly'den gelen harika bir pası değerlendirerek 23. saniyede Arsenal'in golünü kaydetti.

İstatistik ağı "Opta", bu golle ilgili şu yorumu yaptı: "Riccardo Calafiori'nin Arsenal adına 23 saniyede attığı gol, 1968 yılında Bobby Owen'ın Manchester City adına West Bromwich Albion'a attığı golden bu yana bir Community Shield maçının ilk dakikasında kaydedilen ilk gol."

Arsenal bu maça Premier Lig şampiyonu sıfatıyla çıkarken, Manchester City İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanmıştı.

Manchester City'nin, yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde ilk resmi maçını oynadığını belirtmek gerekir.











