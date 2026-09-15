Arsenal, İngiltere Profesyonel Ligler Birliği Kupası "Carabao"da dördüncü tura yükseldi. Kırmızılar, salı akşamı "Portman Road" stadında oynanan ve üçüncü tur maçlarında iki takımı bir araya getiren karşılaşmada ev sahibi Ipswich Town'ı (4-2) mağlup etti.

Arsenal skoru erken açtı; yedinci dakikada golün sahibi genç yetenek Max Dowman oldu. Dowman, defans oyuncusu Cédric Kipré'yi geçtikten sonra kaleci Christian Walton ile karşı karşıya kaldı ve ceza sahası içinden gönderdiği isabetli vuruşla topu ağlara yolladı.

Konuk ekip, skoru ikiye çıkarmak için uzun süre beklemedi; Mikel Merino, Ipswich'in atak kurma aşamasındaki bir savunma karmaşasından yararlanarak 16. dakikada Noni Madueke'ye harika bir ara pas gönderdi. Madueke ise ceza sahası içinden çektiği sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte genç Dowman yeniden ağları havalandırdı ve 47. dakikada Arsenal'in üçüncü golünü kaydetti. Ceza sahası içinde isabetli bir ara pas alan Dowman, yerden gönderdiği sürünen bir vuruşla kaleci Walton'ı yanılttı.





Merino, üstün performansını 58. dakikada Arsenal'in dördüncü golünü kaydederek taçlandırdı. Ceza sahası sınırından çektiği muhteşem falsolu vuruş, direğe çarpıp ağlarla buluştu.

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Buna karşılık Ipswich Town, 62. dakikada farkı bire indirmeyi başardı; Jack Clarke'ın sol kanattan yaptığı etkileyici bireysel çıkış, yerden gönderdiği isabetli pasla taçlandı ve Anis Mehmeti bu pası doğrudan bir vuruşla ağlara çevirdi.

Uzatmanın ilk dakikasında ise ev sahibi ekip, Chuba Akpom aracılığıyla ceza sahası içinden çektiği ve kaleci Kepa'yı aldatan vuruşla ikinci golünü kaydetti. Karşılaşma, Topçular'ın (4-2) galibiyetiyle sona erdi.

Bu farklı galibiyetin ardından Arsenal, yarın çarşamba akşamı yapılması planlanan kura çekimiyle turnuvadaki bir sonraki rakibini öğrenecek.

Hatırlatmak gerekirse Arsenal, ligler birliği kupasındaki tarihi tıkanıklığı aşmayı hedefliyor. Kupayı yalnızca iki kez kazanan Arsenal, son şampiyonluğunu (1992-1993) sezonunda yaşamıştı. Ayrıca geçen sezonun finaline yükselen ekip, Manchester City'ye (0-2) yenilmişti. Turnuvada en fazla şampiyonluk yaşayan takım ise 10 kupayla Liverpool.