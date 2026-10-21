Arsenal, bu akşam çarşamba günü Allianz Arena'da Bayern Münih'le oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında erken bir darbe aldı.

Bukayo Saka, maçın ilk dakikalarında dikkat çekici bir performans sergiledi, ancak 10. dakikada yere düştü ve derhal tedavi talep etti.

Ardından Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, onu takım arkadaşı Eberechi Eze ile değiştirmeye karar verdi ve İngiliz ekibi en önemli yıldızlarından birini kaybetti.

Saka, acının şiddetiyle topallayarak sahadan çıktı ve bu durum sakatlığının niteliği konusunda endişe yarattı.

İlginç olan ise, oyuna giren Eze'nin 25. dakikada Arsenal'in ilk golünü kaydetmeyi başarmasıydı.

Ödegaard sol kanattan muhteşem bir pas verdi, Eze topu ustalıkla karşıladı, ceza sahasına doğru hareketlendi ve topu sert bir şekilde vurarak Neuer'i geçip ağlara gönderdi.

Yardımcı hakem ofsayt pozisyonu olduğunu işaret etti, ancak video teknolojisi golün geçerli olduğunu kanıtladı.







