Video: Arsenal'in ilgisi sürerken Barcelona yıldızının menajeri, kulüple geleceğini görüşüyor

Barcelona'nın Fransız savunmacısı Jules Koundé'nin menajeri Jonathan Kibbi, oyuncunun geleceği ve Katalan kulübünden bu yaz ayrılma ihtimaline dair spekülasyonların arttığı bir dönemde, bugün çarşamba günü "Joan Gamper" spor tesislerinde görüldü.

Gazeteci Gerard Romero'nun "Jijantes" platformu üzerinden aktardığına göre, Kibbi'nin Barcelona tesislerinde bulunması, Arsenal'in Koundé'nin hizmetlerinden yararlanma konusundaki ilgisinin arttığı bir zamana denk geliyor.

Menajerin, görünüşe göre Fransız yıldızın Barcelona'daki geleceğini ve Katalan kulübün transfer döneminin kalan süresinde neler planladığını öğrenmeye çalıştığı belirtiliyor.

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Son İspanyol raporlarına göre Arsenal, özellikle William Saliba'nın sakatlığının ardından savunma hattını güçlendirme ihtiyacı içinde olan İngiliz ekibi olarak Koundé'nin durumunu takip ediyor.

Koundé, hem stoper hem de sağ bek olarak oynayabilmesi nedeniyle teknik direktör Mikel Arteta için cazip bir seçenek olarak görülüyor.

Bu gelişme, Arsenal'in Aston Villa'dan Ezri Konsa'yı transfer etme ihtimalinin, 75 milyon avroyu aşan mali talepler nedeniyle karmaşık bir hâl aldığı bir dönemde geliyor.

Katalan "Sport" gazetesi, Barcelona'nın savunma hattını yeniden düzenlemek ve başka transferler için mali kaynak sağlamak amacıyla Koundé'yi satmak üzere uygun bir teklifi değerlendirmeye hazır olabileceğini belirtmişti.

Ancak oyuncunun tutumu şimdiye kadar farklı görünüyor; zira hâlâ Barcelona'da kalmaya meyilli.



