Barcelona'nın Fransız savunmacısı Jules Koundé'nin menajeri Jonathan Kebe, oyuncunun geleceğine dair spekülasyonların arttığı ve Katalan kulübünden bu yaz ayrılma ihtimalinin gündeme geldiği bir dönemde, çarşamba günü "Joan Gamper" spor kompleksinde görüldü.

Gazeteci Gerard Romero'nun "Jijantes" platformunda aktardığına göre, Kebe'nin Barcelona tesislerindeki bu ziyareti, Arsenal'in Koundé'yi kadrosuna katma konusundaki ilgisinin artmasıyla aynı döneme denk geldi.

Menajerin, Fransız yıldızın Barcelona'daki geleceğini ve Katalan kulübün transfer döneminin geri kalanında neler planladığını öğrenmeye çalıştığı anlaşılıyor.

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Son İspanyol raporlarına göre Arsenal, özellikle William Saliba'nın sakatlığının ardından savunma hattını güçlendirme ihtiyacı içindeyken Koundé'nin durumunu takip ediyor.

Koundé, hem stoper hem de sağ bek olarak oynayabilmesi nedeniyle teknik direktör Mikel Arteta için cazip bir seçenek olarak görülüyor.

Bu gelişme, Arsenal'in Aston Villa'dan Ezri Konsa ile anlaşma ihtimalinin, 75 milyon euroyu aşan mali taleplerden dolayı zorlaştığı bir döneme denk geliyor.

Katalan "Sport" gazetesi, Barcelona'nın savunma hattını yeniden düzenlemek ve başka transferler için mali kaynak sağlamak amacıyla, Koundé'yi satmak üzere uygun bir teklifi değerlendirmeye hazır olabileceğini belirtmişti.

Ancak oyuncunun tavrı şimdiye kadar farklı görünüyor; zira hâlâ Barcelona'da kalmaya meyilli.



