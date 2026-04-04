Video: Arsenal'i deviren ölümcül mağlubiyet... Chelsea ise itibarını geri kazandı

Arsenal, St Mary's Stadyumu'nda Southampton'a 1-2 yenilerek FA Cup'ta çeyrek finalde elendi.

Southampton, 35. dakikada Ross Stewart'ın golüyle skoru açtı.

Southampton savunması, Arsenal'in hücumuna karşı direndi, ta ki 68. dakikada Victor Giocaris Arsenal için beraberliği sağlayana kadar.

Normal sürenin bitimine 5 dakika kala, Southampton, Shea Charles'ın golüyle galibiyeti garantiledi.

Aynı turda, Chelsea, rakibi Port Vale'yi 7-0'lık skorla ezdi.

Blues'un gollerini Gorel Hato, João Pedro, Port Vale oyuncusu Jordan Gabriel (kendi kalesine), Tosin, André Santos, Estevao ve Garnacho attı.

Chelsea, uluslararası ara öncesinde Premier Lig'de Everton'a 3-0 yenildikten sonra bu galibiyetle toparlandı.

Video: Irak Başbakanı, Haaland ve Senegal konusunda uyarıda bulundu