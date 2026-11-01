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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Video: Arsenal 14 yıllık Anfield hasretini sona erdirdi ve Premier Lig'in zirvesine oturdu

Match report
Liverpool - Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier Lig
İngiltere

Çekişmeli maçı tek gol belirledi

Arsenal, 14 yıl sonra "Anfield" kalesindeki hasretine son verdi ve İngiltere Premier Lig'in dokuzuncu haftasında bu akşam ev sahibi Liverpool'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Arsenal'in Premier Lig'de Anfield'daki son galibiyeti 2012 yılına dayanıyordu; o dönemde takımın şu anki teknik direktörü Mikel Arteta, Londra ekibinin kaptanlığını yapıyordu.

Maçın tek golünü Alman Kai Havertz, 16. dakikada İngiliz takım arkadaşı Declan Rice'ın yerden yaptığı ortaya tek dokunuşla vurarak ağları havalandırdı.

Liverpool maçın büyük bölümünde topa sahip oldu ve Arsenal kalesini birçok kez tehdit etti, ancak skoru değiştirmeyi başaramayarak kendi taraftarları önünde sahadan mağlup ayrıldı.

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Buna karşılık Arsenal, gol attığı ilk 15 dakikada dengeli bir performans sergiledi, ardından büyük ölçüde savunmaya çekilerek kontra ataklara yüklendi; skoru ikiye çıkarmak için bazı fırsatlar yakaladıysa da bunları değerlendiremedi.

Bu galibiyetle Arsenal, Manchester City'nin dün cumartesi Brighton'a 1-0 mağlup olarak aldığı yenilgiyi değerlendirdi ve 24 puanla, City ekibinin 3 puan önünde zirveye tek başına yerleşti.

Liverpool ise 15 puanda kalarak beşinci sırada yer aldı ve bu sezon Premier Lig'deki ikinci yenilgisini aldı.

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