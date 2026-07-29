Bilindik senaryo Trent Alexander-Arnold'ı yeniden takip etmeye başladı; İngiliz bek, hücumda parladığı bir gecede bile kendisini savunmaya yönelik eleştirilerin merkezinde buldu.

İngiliz yıldız, Real Madrid'in yeni sezona hazırlık kapsamındaki ikinci sınavında Leganes'i 4-1 mağlup ettiği hazırlık maçında iki farklı yüzünü ortaya koydu. Takımının dört gollük galibiyetine en çok katkı sağlayan isimlerden biriyken, Merengues'in kalesine giren tek gol de tamamen onun bölgesinden geldi ve aynı eski hikâyeyi yeniden akıllara getirdi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Arnold, Real Madrid'in kendisini kadrosuna katmakta neden ısrar ettiğini bir kez daha gösterdi. Real'in teknik direktörü Jose Mourinho ona hücumda mutlak bir özgürlük tanıdı ve İngiliz oyuncu ön çizgide en aktif, en hareketli isim oldu.

Üç hücum imzası

Real'in dört golünden üçünde etkisi belirleyiciydi. Önce takım arkadaşı Gonzalo Garcia'nın hareketini fark etti ve kendi sahasının ortasından ona büyüleyici uzun bir pas gönderdi; bu pas, genç forveti kalecinin karşısında bırakarak ikinci golü atmasını sağladı.

İkinci yarıda ise füze gibi bir şut çektiği topu kaleci uzaklaştıramadı ve Franco Mastantuono'nun önüne düşen topla farkı açtı. Ardından gösterisini sağ koridordan yaptığı tehlikeli bir ortayla noktaladı; bu topu Leganes savunmacısı Ruben Pulido kendi kalesine çevirince maç 4-1 sona erdi.

Üç an, 27 yaşındaki beğin devasa hücum potansiyelini özetliyor ve Mourinho'nun onu sağ kanattan fırsat üretmek için bir silah olarak elinde tutmasını açıklıyor.

Savunma açığı geri döndü

Ancak ikinci yarı, Arnold'ın tekrarlamak istemediği anı da beraberinde getirdi. Yine tam onun bölgesinden Naim Garcia içeri dalmak için geniş bir alan buldu ve uzak köşeye harika bir şut çekti; top direğe çarparak ağlarla buluştu. Bu, Leganes'in tek golüydü ve herkese İngiliz oyuncunun birebir mücadelelerdeki ezeli zaafını hatırlattı.

Bu gol son derece hassas bir anda geldi; zira yeni rakip Denzel Dumfries, sağlık kontrolünden geçmesinin ve Mendy ile Thiago Pitarch'ın yanında Real Madrid formasıyla ilk antrenmanını tamamlamasının yalnızca birkaç saat ardından maçı Valdebebas tribünlerinden takip ediyordu.

Hollandalı oyuncu tamamen farklı özelliklere sahip; fiziksel olarak daha güçlü, savunmada daha sert ve alanları daha iyi kapatan bir isim. Bunlar da Mourinho'nun tarih boyunca tercih ettiği nitelikler.

Bir sonraki hazırlık maçında Fiorentina karşısında beklenen ilk çıkışı yaklaşırken rekabetin mesajı netleşti. Arnold, üst düzey bir hücum silahı olduğunu kanıtladı; ancak önündeki asıl görev, Dumfries'in artan baskısı karşısında yerini korumak için savunmadaki yeterliliğini de kanıtlamak olacak.