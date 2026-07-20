Video: Arjantinli yıldızla dalga geçildi… Yamal iki kelimeyle tepki gösterdi

İspanya, Pazar akşamı Arjantin’i 1-0 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu olduktan sonra takımın başkent Madrid’e inişinin ardından, Cibeles Meydanı’na kadar uzanan yürüyüşte muazzam bir kitlesel kutlamaya sahne oldu.

İspanya'nın başkentinde unutulmaz bir gün yaşandı; sokaklar coşkulu taraftarlarla dolup taştı. Pazartesi günü de ilginç hikayeler ve merak uyandıran sahneler yaşandı. Marca gazetesinin haberine göre, bunların arasında Lamine Yamal'a doğru atılan ve La Roja otobüsünün üst kısmına isabet eden bir pankart da vardı.

Pankartta, Dünya Kupası sırasında tribünlerdeki kutlamalarıyla birçok kez geniş çapta gündeme gelen küçük kardeşi Ken’in fotoğrafı yer alıyordu.

Pankartın diğer tarafında ise birçok oyuncuyu güldüren şu yazı yer alıyordu: “Yedinci Gecenin Gecesi. Paredes’e karşı Javi.” Bu yazı, İspanyol influencer Ibai Yanus’un düzenlediği ve her alandan birçok ünlü ismin bir boks maçında karşı karşıya geldiği etkinliğe doğrudan bir gönderme niteliğindeydi.

Lamine Yamal bu mesajı gördü ve “Orada görüşürüz” diye yanıt verdi.

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Marca gazetesi şöyle yazdı: "Bu durumda, atıf Javi ve final maçında en fazla hata yapan Arjantinli oyunculardan biri olan Leandro Paredes'e yönelikti; İspanyol taraftarlar onu en sert oyunculardan biri olarak nitelendirmişti."

Paredes’in Eric García’ya vurduğu bir kavga sırasında, Javi takım arkadaşını korumak için araya girdi, ancak maçın bitiş düdüğünden sonra Arjantinli oyuncu ona da saldırdı.

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