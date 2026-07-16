Video: Arjantin-İngiltere maçındaki hakem kararı, Dünya Kupası'nı ateşe verdi... ve dünya çapında büyük yankı uyandırdı

Siyasetin futbolla, gözyaşlarının kutlamalarla iç içe geçtiği gürültülü bir gecede, sakin ve sessiz bir sahne tüm dikkatleri üzerine çekti; bu sahnenin kahramanı ne Lionel Messi ne de Arjantin’in yıldızlarından biriydi, aksine Dünya Kupası’nın en hassas maçlarından birini yöneten adamdı.

Fas kökenli Amerikalı hakem İsmail El-Fath, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından, sosyal medyayı sarsan dokunaklı bir şekilde minnettarlığını ifade ederek geniş çapta dikkatleri üzerine çekti.

Arjantin’in 2-1 galibiyetinin ilan edilmesinden ve İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası finaline yükselmesinden birkaç saniye sonra, her iki takımın oyuncuları bir yanda kutlama yaparken diğer yanda yıkılmışken, hakem Elfat’ın sahada secde ettiği ve şükranını ifade etmek için başını çimlere koyduğu görüldü. Ardından hızla ayağa kalkarak yardımcılarını selamladı ve her iki takımın oyuncularıyla tokalaştı; bu, bu tür büyük karşılaşmalarda nadir görülen insani bir sahneydi.

Maçın ardından yaşanan bu an, turnuvada şu ana kadar en çok paylaşılan görüntülerden biri haline geldi ve tarihi önemi nedeniyle büyük bir soğukkanlılıkla maçı yöneten tecrübeli hakem için bu olayın duygusal ve manevi önemini vurguladı.

Arjantin-İngiltere maçı, El-Fateh’in 2026 Dünya Kupası’nda yönettiği dördüncü maçtı. Turnuvanın erken aşamalarında Hollanda-Japonya ve İspanya-Uruguay grup aşaması maçlarını yöneten Al-Fath, daha sonra son 16 turunda Brezilya-Norveç karşılaşmasını yöneterek, turnuvanın en önde gelen ve en çok görev alan hakemlerinden biri olduğunu kanıtladı.