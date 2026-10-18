"Archivo VAR" sitesi, İspanya La Liga'nın 9. hafta karşılaşmasında Real Madrid oyuncusu Türk futbolcu Arda Güler ile Sevilla oyuncusu Peque Fernández arasında yaşanan ve tartışmalara yol açan pozisyonla ilgili yeni detayları ortaya çıkardı. Endülüs ekibinin oyuncuları, dirsek darbesinin ardından Real Madrid futbolcusunun oyundan atılmasını talep etmişti.

"Archivo VAR", video yardımcı hakem (VAR) odasının mevcut tüm kamera açılarını 2 dakika 20 saniye boyunca incelemesine rağmen olaya müdahale edemediğini açıkladı. Bunun nedeni, Güler'in dirseğinin rakibine temas ettiği noktayı ve darbenin şiddetini net biçimde gösteren bir görüntünün bulunmaması oldu; bu durum pozisyonun kesin bir şekilde değerlendirilmesini engelledi.

Olayın detayları 24. dakikaya uzanıyor. Peque Fernández, ataklardan birinde Güler'i formasından çekti, ardından Türk futbolcu rakibine dirsek darbesi gönderdi ve Sevilla oyuncusu yere yığıldı. Bu pozisyon Sevilla futbolcularının itirazlarına ve kırmızı kart talebinde bulunmalarına yol açtı.

Pozisyon video teknolojisiyle incelenmesine karşın hakem, Güler'e kırmızı kart göstermedi; oyuncu sarı kart da görmedi, çünkü VAR odası ancak oyuncunun kırmızı kartı hak etmesi durumunda müdahale edebiliyor.

Tartışmalar, Güler'in olaydan yalnızca 5 dakika sonra, 29. dakikada Real Madrid'i öne geçiren golü atmasının ardından daha da alevlendi. Böylece pozisyon daha büyük bir önem kazandı; müdahalenin oyundan atılmayı gerektirip gerektirmediği ve hakem kararının maçın gidişatına etkisi üzerine sorular gündeme geldi.