24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1084741614.jpgDeFodi Images
Çeviri:

Video: "Archivo VAR", Arda Güler'in Sevilla karşısındaki pozisyonuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı

Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
İspanya

Yorumun ne?

"Archivo VAR" sitesi, İspanya La Liga'nın 9. hafta karşılaşmasında Real Madrid oyuncusu Türk futbolcu Arda Güler ile Sevilla oyuncusu Peque Fernández arasında yaşanan ve tartışmalara yol açan pozisyonla ilgili yeni detayları ortaya çıkardı. Endülüs ekibinin oyuncuları, dirsek darbesinin ardından Real Madrid futbolcusunun oyundan atılmasını talep etmişti.

"Archivo VAR", video yardımcı hakem (VAR) odasının mevcut tüm kamera açılarını 2 dakika 20 saniye boyunca incelemesine rağmen olaya müdahale edemediğini açıkladı. Bunun nedeni, Güler'in dirseğinin rakibine temas ettiği noktayı ve darbenin şiddetini net biçimde gösteren bir görüntünün bulunmaması oldu; bu durum pozisyonun kesin bir şekilde değerlendirilmesini engelledi.

Olayın detayları 24. dakikaya uzanıyor. Peque Fernández, ataklardan birinde Güler'i formasından çekti, ardından Türk futbolcu rakibine dirsek darbesi gönderdi ve Sevilla oyuncusu yere yığıldı. Bu pozisyon Sevilla futbolcularının itirazlarına ve kırmızı kart talebinde bulunmalarına yol açtı.

Pozisyon video teknolojisiyle incelenmesine karşın hakem, Güler'e kırmızı kart göstermedi; oyuncu sarı kart da görmedi, çünkü VAR odası ancak oyuncunun kırmızı kartı hak etmesi durumunda müdahale edebiliyor.

Tartışmalar, Güler'in olaydan yalnızca 5 dakika sonra, 29. dakikada Real Madrid'i öne geçiren golü atmasının ardından daha da alevlendi. Böylece pozisyon daha büyük bir önem kazandı; müdahalenin oyundan atılmayı gerektirip gerektirmediği ve hakem kararının maçın gidişatına etkisi üzerine sorular gündeme geldi.

Gelecek maçlar
RMA

RMA

Şampiyonlar Ligi

21 Eki 2026

RBL

RBL

SEV

SEV

La Liga

26 Eki 2026

OSA

OSA

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin