Macar oyuncu Dominik Szoboszlai, bugün çarşamba akşamı iki takımın da UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki serüvenlerini açtığı maçta, Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araujo'dan gelen muhteşem topuk pasının ardından 40. dakikada Liverpool'un konuğu Atletico Madrid karşısında beraberlik golünü kaydetti.

Szoboszlai'nin golü ilk yarının bitimine yakın geldi ve Anfield Stadı'nda turnuvanın ilk haftasında Atletico Madrid'in öne geçmesinin ardından Liverpool'u yeniden maça döndürdü.

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Araujo'nun golü yaratma anı büyük ilgi gördü; zira pas, bu yaz 2026-27 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Barcelona'dan Liverpool'a katılan savunma oyuncusundan gelen dikkat çekici bir teknik anda ayak topuğuyla verildi.

Liverpool, geçen ağustos ayında Barcelona ile 200'den fazla maça çıkan ve orada İspanya Ligi'nde üç kupa kazanan Araujo'yu kiralamak için anlaşmaya vardığını açıklamıştı; oyuncu, teknik direktör Andoni Iraola'nın takımının savunmasını güçlendirmek için Anfield'a transfer olmuştu.

Öte yandan Dominik Szoboszlai, geçen sezonun başından bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol ve 4 asistle toplam 10 gole katkı sağlayarak, "WhoScored" ağına göre turnuvadaki diğer tüm orta saha oyuncularından daha fazla katkı verdi.

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