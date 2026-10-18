İspanyol basınında bugün pazar günü yayımlanan bir rapor, Barcelona ile Real Betis maçına dair büyük bir sürprizi ortaya çıkardı.

Barcelona ile Real Betis arasındaki, Katalan ekibinin 5-2 kazanmasıyla sona eren La Liga'nın dokuzuncu hafta maçını Hakem De Burgos Bengoetxea yönetti.

Maçta büyük bir hakem tartışması yaşandı ve bu durum özellikle Real Betis cephesinde büyük bir öfke patlamasına yol açtı.

Faslı yıldız Abdessamad Ezzalzouli'nin Betis'in ikinci golünü kaydedip skoru (3-2) yapmasının ardından Facundo Bernal sinirlerine hâkim olamadı ve Yamal'a saldırarak direkt kırmızı kart gördü.

Olay, Betis kalecisi Álvaro Valles'in, topa yapılan bir ikili mücadelenin ardından sahada acı içinde yatan Barcelona oyuncusu Fermín López'i kaba bir şekilde ayağa kaldırmaya çalışmasıyla başladı.

Yamal takım arkadaşını savunmak için araya girdi, ancak Bernal onun boynundan tuttu ve yüzüne iki kez kafa attı; bu da hakemin onu oyundan atmasına neden oldu.

"Mundo Deportivo" gazetesi şöyle yazdı: "Facundo Bernal'ın oyundan atılmasına yol açan olayların tamamı, San Lorenzo'nun kalabalık taraftar grubunun gürültüsüne ya da teknik direktör Pellegrini'nin şikâyetlerine rağmen, hiçbir şüpheye yer bırakmıyor."

Katalan gazetesi şöyle devam etti: "Yalnızca Facundo'nun atılması gerekmiyordu; ayrıca Lo Celso'nun Lamine Yamal'a yönelik kalleş bir itmesi de vardı."

Gazete şöyle açıkladı: "Bernal, Lamine'i ittiğinde Yamal buna karşılık verdi, ardından Betis oyuncusu iki kez kafa attı; bu sırada Lo Celso da fırsatı değerlendirerek Barcelona oyuncusuna cezasız kalan bir tokat attı."

Gazete şunu vurguladı: "DAZN görüntüleri hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Artık bağırmaya devam edebilirler."

Gazetenin olayı açıklamak için DAZN kanalının yayımladığı bir video görüntüsünden yararlandığı belirtiliyor.







