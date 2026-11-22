Manchester United'ın savunma oyuncusu Leny Yoro, bugün pazar günü Anfield'da oynanan Premier Lig 11. hafta mücadelesinde Liverpool karşısında 8. dakikada direkt kırmızı kart görerek Arjantinli Mauricio Pochettino'nun Manchester United'daki yeni görevine felaket bir başlangıç yapmasına neden oldu.

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Fransız savunmacının kırmızı kartı, kaleciyle karşı karşıya kalan Liverpool forveti Alexander Isak'ı düşürmesinin ardından geldi. Böylece Manchester United, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında 10 kişi kalmak zorunda kaldı ve bu erken darbe Arjantinli teknik direktörün tüm hesaplarını altüst etti.

Televizyon görüntüleri, saha kenarındaki Pochettino'nun öfkesini ve gerginliğini açıkça ortaya koydu . Manchester United'daki ilk maçında hiç de imrenilecek olmayan bir duruma düşen Arjantinli çalıştırıcının kusursuz geçmesini umduğu başlangıç, takımına bir oyuncusunu kaybettiren savunma hatası yüzünden erken bir kâbusa dönüştü.

Liverpool, rakibindeki sayısal eksikliği değerlendirmek için fazla beklemedi. Dominik Szoboszlai, Leny Yoro'nun yaptığı faul sonucu kazanılan serbest vuruşta 10. dakikada Liverpool'un ilk golünü atarak ev sahibini öne geçirdi ve konuk ekibin işini daha da zorlaştırdı.

Bu gol, ezeli rakibi karşısında Manchester United'la güçlü bir başlangıç yapmayı uman Pochettino üzerindeki baskıyı katladı. Ancak Arjantinli teknik adam, ilk dakikalarda takımını hem skorda geride hem de 10 kişi buldu; bu da onu, maç öncesinde hesaplarında olmayan karmaşık bir taktik tabloyla hızla başa çıkmak zorunda bıraktı.

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Aradan yalnızca üç dakika daha geçmişti ki Arjantinli çalıştırıcı yeni bir darbe aldı. Florian Wirtz 13. dakikada Liverpool'un ikinci golünü kaydetti ve kırmızılı ekip, Manchester United cephesinde yaşanan erken çöküşün ortasında skoru 2-0'a getirdi.

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İkinci golün ardından Manchester United'ın işi daha da zorlaştı. Özellikle takım, ne düzenini yeniden kurmaya ne de erken gelen kırmızı kartın etkileriyle başa çıkmaya yetecek zamanı bulabildi; Liverpool ise boş alanları ve sayısal üstünlüğü değerlendirerek ilk dakikalarda üstünlüğünü kabul ettirdi.

Maçın ilk dakikaları, Manchester United'ı yeniden doğru yola sokma hedefiyle göreve gelen Pochettino için ağır bir sınava dönüştü. Ancak Arjantinli teknik adam, takımının acısını artırmak için her fırsatı değerlendiren bir rakip karşısında, ekibini erkenden düştüğü bu çıkmazdan kurtaracak hızlı çözümler bulmak zorunda kaldı.

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Arjantinli teknik direktör, Liverpool'un ardı arkası kesilmeyen ataklarının ortasında 22. dakikada hamle yaptı ve Bryan Mbeumo'yu oyundan alarak savunmacı Harry Maguire'ı sahaya sürdü; amacı Manchester United'a yeniden dengeyi kazandırmaktı.

Liverpool karşılaşması, Pochettino'nun Michael Carrick'in yerine Manchester United'ın başına geçmesinden bu yana ilk sınavıydı. Yönetim, sezona yapılan tökezleyen başlangıcın ardından takımın gidişatını değiştirmek amacıyla milli ara sırasında Arjantinli teknik adamla çalışma kararı almıştı.

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Ne var ki maçın senaryosu, yeni teknik direktörü olağanüstü bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Daha ilk dakikalarda üç etken onun aleyhine birleşti: Yoro'nun erken gelen kırmızı kartı, Szoboszlai'nin golüyle geriye düşülmesi ve ardından Wirtz'in ikinci golü. Bu tablo, Pochettino'yu ilk maçının henüz ilk çeyrek saati dolmadan hem taktik hem de psikolojik bir krizi çözmek zorunda bıraktı.

Sonuç olarak Pochettino'nun Manchester United macerası, Liverpool karşısında gerçek bir kâbusla başladı. İlk dakikalarda yapılan hatalar Manchester United'ı büyük bir baskı altına sokarken, ev sahibi ekip erken bir üstünlük yakalayarak karşılaşmaya hükmetmeye bir adım daha yaklaştı.