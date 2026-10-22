İtalyan ekibi Milan, bu akşam perşembe günü Vitality Stadyumu'nda oynanan ve Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında kendilerini bir araya getiren maçta, ev sahibi İngiliz ekibi Bournemouth karşısında ağır bir mağlubiyet aldı (3-0).

Bu sonuçla Rossoneri'nin puanı 3'te kalarak Avrupa Ligi puan sıralamasında 24. sıraya yerleşirken, Bournemouth puanını 9'a (tam puan) yükselterek üçüncü sıraya çıktı.

İlk yarı, İtalyan takımı için zorlu olaylara sahne oldu; bunların başında kalecileri Mike Maignan'ın kırmızı kart görmesi ve ev sahibi lehine iki penaltı verilmesi geldi.

Bournemouth adına skoru 8. dakikada Justin Kluivert açtı; hakem, video yardımcı hakem teknolojisiyle yaptığı incelemenin ardından Milan savunmacısı Koni De Winter'ın elle oynaması nedeniyle penaltı kararı vermişti.





Ayrıca okuyun

Analiz: Bayern Münih ve Arsenal eksikleri tanımıyor, Kompany kabuğunu kolayca değiştiriyor

Mbappe, Zidane'ı yakaladı ve Benzema'nın rekoruna dokundu

Milan'ın işi 27. dakikada daha da zorlaştı; hakem, iki takımın bir korner atışına hazırlandığı sırada Tyler Adams'a yaptığı müdahale nedeniyle Fransız kaleci Mike Maignan'a doğrudan kırmızı kart gösterdi ve İtalyan takımı maçı on kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.

Bournemouth ikinci bir penaltı daha kazandı; Marcus Tavernier bunu 32. dakikada başarıyla gole çevirerek İngiliz takımının üstünlüğünü ikiye katladı.

84. dakikada ise Faslı yıldız Amine Adli, ustalıkla kullandığı doğrudan bir serbest vuruşla ev sahibi adına üçüncü golü kaydetti.

Bournemouth, Rossoneri oyuncularındaki sayısal eksikliği ve belirgin hayal kırıklığını değerlendirerek son dakikalarda üstünlüğünü artırmaya yaklaştı, ancak fırsatları yeni gollere çeviremedi ve maç İngiliz takımının galibiyetiyle sona erdi (3-0).



