24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Çeviri:

Video: Amine Adli, Milan'ın filelerini havalandırdı; Maignan ağır bir Avrupa yenilgisinde onu zor durumda bıraktı

AFC Bournemouth - AC Milan
AFC Bournemouth
AC Milan
Ligi Europa
M. Maignan
A. Adli
İngiltere
İtalya
Fransa
Fas

İtalyan devi, ev sahibiyle boy ölçüşmekte başarısız oldu

İtalyan ekibi Milan, bu akşam perşembe günü Vitality Stadyumu'nda oynanan ve Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında kendilerini bir araya getiren maçta, ev sahibi İngiliz ekibi Bournemouth karşısında ağır bir mağlubiyet aldı (3-0).

Bu sonuçla Rossoneri'nin puanı 3'te kalarak Avrupa Ligi puan sıralamasında 24. sıraya yerleşirken, Bournemouth puanını 9'a (tam puan) yükselterek üçüncü sıraya çıktı.

İlk yarı, İtalyan takımı için zorlu olaylara sahne oldu; bunların başında kalecileri Mike Maignan'ın kırmızı kart görmesi ve ev sahibi lehine iki penaltı verilmesi geldi.

Bournemouth adına skoru 8. dakikada Justin Kluivert açtı; hakem, video yardımcı hakem teknolojisiyle yaptığı incelemenin ardından Milan savunmacısı Koni De Winter'ın elle oynaması nedeniyle penaltı kararı vermişti.


Ayrıca okuyun

Analiz: Bayern Münih ve Arsenal eksikleri tanımıyor, Kompany kabuğunu kolayca değiştiriyor

Mbappe, Zidane'ı yakaladı ve Benzema'nın rekoruna dokundu

Milan'ın işi 27. dakikada daha da zorlaştı; hakem, iki takımın bir korner atışına hazırlandığı sırada Tyler Adams'a yaptığı müdahale nedeniyle Fransız kaleci Mike Maignan'a doğrudan kırmızı kart gösterdi ve İtalyan takımı maçı on kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.

Bournemouth ikinci bir penaltı daha kazandı; Marcus Tavernier bunu 32. dakikada başarıyla gole çevirerek İngiliz takımının üstünlüğünü ikiye katladı.

84. dakikada ise Faslı yıldız Amine Adli, ustalıkla kullandığı doğrudan bir serbest vuruşla ev sahibi adına üçüncü golü kaydetti.

Bournemouth, Rossoneri oyuncularındaki sayısal eksikliği ve belirgin hayal kırıklığını değerlendirerek son dakikalarda üstünlüğünü artırmaya yaklaştı, ancak fırsatları yeni gollere çeviremedi ve maç İngiliz takımının galibiyetiyle sona erdi (3-0).


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin