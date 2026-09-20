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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Video: "Alvarez'i takip etti": Atletico Madrid taraftarları "Ceuta tartışması" sonrası Mbappe ve Vinicius'a saldırdı

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
Fas
İspanya
Fas

Sebte'ye destek ifadesini daha önce gizlemişlerdi

Atletico Madrid taraftarları, İspanya Ligi'nin geçtiğimiz haftasında bugün pazar günü Real Madrid'e karşı oynanan derbi maçının başlamasından önce 3 oyuncuya tepki gösterdi.

Atletico Madrid, bugün pazar günü son derece çekişmeli bir derbide Real Madrid'i konuk etti.

"Foot Mercato" sitesine göre, maç öncesinde yedek oyuncu Julian Alvarez, Wanda Metropolitano stadyumu taraftarlarının yoğun yuhalamalarına bir kez daha maruz kaldı.

 Ancak durum bununla sınırlı kalmadı; maçın başlamasına anlar kala Atletico Madrid taraftarları, Real Madrid'in ikilisi Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'yi de hedef aldı.

Atletico Madrid kulübü taraftarlarının kaldırdığı bir pankartta, büyük bir krizin merkezinde yer alan Ceuta halkıyla dayanışma amacıyla takımın tam formasını giymeyi reddeden Real Madrid'in iki yıldızına yönelik olarak, "Ceuta İspanya'nın bir parçasıdır, bunu gizlemiyoruz ve küçümsemiyoruz" ifadeleri yer aldı.

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