Atlético Madrid, İspanya Ligi'nin 15. haftasında "Metropolitano" Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona ağlarını ilk havalandıran taraf oldu. Giuliano Simeone, Arjantinli Julián Álvarez'in ustaca yaptığı pasla ev sahibinin güçlü başlangıcını ilk gole çevirmeyi başardı.

Gol, Atlético Madrid'in heyecan dolu başlangıcının ardından geldi. Ev sahibi ekip, ağları havalandırmayı başarmadan önce Barcelona'ya iki erken uyarı gönderdi; ilki net bir pozisyonla, ikincisi ise üst direğe çarpan bir şutla.

Julián Álvarez ustaca bir yerden ortayı gönderdi; bu topa arkadan güçlü bir atakla yetişen Giuliano Simeone topla buluşarak başarılı bir şutla ağları havalandırdı ve Atlético Madrid'i öne geçirip stadın atmosferini alevlendirdi.