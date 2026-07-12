2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre arasında yaşanan eşi benzeri görülmemiş bir hakem kararı, İsviçreli forvet Breel Embolo’nun kırmızı kartla oyundan atılmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devreye girmesinin Arjantin’e bir “iyilik” olup olmadığı konusunda geniş çaplı bir tartışma dalgası yarattı; Portekizli hakem João Pinheiro, Arjantinli Leandro Paredes’e gösterdiği sarı kartı geri çekip Embolo’ya verdi; böylece skor 1-1 berabereyken 72. dakikada Embolo oyundan atıldı.

Empulou, Kansas City’deki sahadan gözyaşları içinde ayrıldı; onu teselli etmeye çalışan takım arkadaşları tarafından çevrelenmişti. Bu dokunaklı sahne, İsviçreli oyuncunun kırmızı kart gördükten sonra yaşadığı şoku yansıtıyordu.

Tartışmalı olay 69. dakikada başladı. Hakem Benheiro, Paredes’e Empolo’ya faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi, ancak video yardım odası (VAR) aniden müdahale ederek kartın yanlış oyuncuya verildiğine dair acil bir uyarı gönderdi. Bunun üzerine hakem, olayı incelemek için ekrana başvurdu.

Tekrar görüntülerini inceledikten sonra, Benheiro, Paredes’e verilen uyarıyı iptal etmek üzere şok edici bir karar aldı ve Embolo’nun düşme numarası yaptığını ve faulü kurguladığını belirleyerek, 44. dakikada aldığı önceki uyarıdan sonra ona ikinci bir sarı kart gösterdi. Bu da otomatik olarak kırmızı kartla oyundan atılmasına neden oldu. Bu kritik anda İsviçre milli takımı, en önemli forvetlerinden yoksun kalarak 10 kişiyle oynamak zorunda kaldı.

"VAR" neden müdahale etti?

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ani müdahalesi, bu kararın ardındaki gerçek nedenler hakkında soru işaretleri uyandırıyor; zira ikinci sarı kartlar genellikle VAR incelemesine tabi tutulmaz ve bu sistem, ikinci sarı kart durumunda oyundan atılma kararı öneremez.

Ancak bu olayda açılan kapı, “kimlik belirleme hatası” kapısıydı; kart yanlış oyuncuya gösterilmişti ve bu durum, “VAR”ın sadece 4 durumda müdahale edebileceğini belirten uluslararası kurallara göre, hakemin kartı düzeltip doğru oyuncuya yeniden atamasına izin veriyor: gol veya golün geçersiz sayılması, penaltı, doğrudan kırmızı kart ve cezalandırılan oyuncunun kimliğinin yanlış belirlenmesi.

"İyilik" mi, yoksa kuralın uygulanması mı?

Karar teknik açıdan kurallara uygun görünse de, ancak zamanlaması ve çevresindeki koşullar, bunun Arjantin'e bir "iyilik" olup olmadığı konusunda geniş çaplı şüpheler uyandırdı; özellikle de olay kritik bir anda ve skor berabereyken meydana geldi ve Paredes uyarıdan kurtulurken, Embolo ise kırmızı kartla ağır bir bedel ödedi.

Kısacası, eğer Benheiro, Paredes’e en başından sarı kart göstermemiş olsaydı, video yardım sistemi devreye giremezdi; ancak yanlış kartı göstermesiyle, Empolo’nun maçını sona erdiren ve Arjantin’in Mac Allister ve Ndoye’nin golleriyle kazandığı maçın gidişatını belirleyici bir şekilde etkileyen kararın gözden geçirilmesinin önü açıldı.