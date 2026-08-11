İttihad forveti Faslı Youssef En-Nesyri, önümüzdeki dönemde Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin yerini alması için takımın genç yeteneğinin önünü açtı.

İttihad, bugün salı günü, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükselten ön eleme turunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda El-Cezire ile karşılaştı.

İttihad 3-0 önde iken Mervan es-Sahafi, maçın 68. dakikasında dördüncü golü kaydetmeyi başardı.

Es-Sahafi'nin golü, sağ kanat mevkiinde Moussa Diaby'nin yerine oyuna girmesinden birkaç dakika sonra, Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin nefis bir yerden ortasının ardından geldi.

Bu gol, Diaby'nin Inter Milan ve Bayer Leverkusen'e transfer olmasıyla bağlantılı olarak takımdan ayrılması halinde, es-Sahafi'nin gelecek sezon İttihad'ın asıl sağ kanadı olmasının önünü açtı.

22 yaşındaki es-Sahafi, Suudi futbolunun ve İttihad kulübünün en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Son iki sezonda Belçika Ligi'nde, Beerschot ve Royal Antwerp kulüpleri formasıyla kiralık olarak oynadı.