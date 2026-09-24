Almanya Milli Takımı, iki takım arasında bu akşam perşembe günü oynanan ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki maceralarının başlangıcı olan karşılaşmanın ilk yarısında, Amsterdam'daki "Johan Cruijff Arena" sahasında ev sahibi Hollanda karşısında karşılıksız 1 golle öne geçti.

Almanya'nın golü 32. dakikada Felix Nmecha aracılığıyla geldi ve Hollandalı oyuncular tarafından şiddetli itirazlara yol açtı.

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Hollanda forveti Brian Brobbey sakatlanmış, takım arkadaşları da tedavisi için Almanya oyuncularından topu dışarı atmalarını istemişti; ancak konuk ekip bunu reddederek oyuna devam etti ve sonunda Adeyemi'nin bir girişiminin ardından top Nmecha'nın önünde buldu. Borussia Dortmund oyuncusu da topu Hollanda ağlarına gönderdi.

Ev sahibi ekip, goldan sonra Almanya oyuncularının bu davranışına şiddetle itiraz etti ve iki taraf arasında tartışmalar yaşandı, ancak hakem kararında ısrar etti.

İspanyol hakem Hernandez Hernandez, 13. dakikada Virgil van Dijk'in kaydettiği bir Hollanda golünü, Brian Brobbey'nin Alman kaleci Marc-André ter Stegen'e karşı yaptığı bir faul gerekçesiyle iptal etmişti.

Brobbey, Almanya'nın golünün ardından sakatlanarak sahayı terk etti ve yerine 35. dakikada Mees Merdink oyuna girdi.

Karşılaşma, 2026 Dünya Kupası'ndan 32 takımlı turda Paraguay karşısında penaltı atışlarıyla sürpriz bir şekilde veda ettikten sonra teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Almanya Milli Takımı açısından da özel bir önem taşıyor.

Hollanda Milli Takımı ise, yine 2026 Dünya Kupası'ndan 32 takımlı turda Fas karşısında penaltı atışlarıyla erken elenmesinin ardından Xavi ile dengesini yeniden bulmayı hedefliyor.

Almanya ve Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nin birinci seviyesindeki, aynı zamanda Sırbistan ve Yunanistan'ı da içeren ikinci grupta mücadele ediyor.







