Taraftarları için zorlu bir futbol gecesinde Juventus, pazar akşamı Allianz Stadium'da İtalya Serie A'nın yedinci hafta maçında Lazio'ya 3-0 yenilerek kendi sahasında ve kendi seyircisi önünde ağır bir yenilgi aldı.

Lazio, rakibinin bu kötü gidişatını değerlendirerek Calcio'nun büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştıran değerli bir galibiyet elde etti ve puanını 19'a yükselterek lider Inter'in ardında averajla ikinci sıraya yerleşti. Juventus ise 11 puanda kalarak sekizinci sırada yer aldı ve üst sıralar yarışında yeni bir darbe almış oldu.

Maça oyunun kontrolünü eline alma girişimleriyle başlayan Juventus, 24. dakikada fileleri havalandırmayı başardı. Nico Gonzalez'in pasını alan McKennie'nin isabetsiz şutunun ardından top Douglas Luiz'e ulaştı, Belahyane'den sekerek Kolo Muani'nin önünde kaldı ve o da topu ağlara gönderdi. Ancak ev sahibi taraftarların sevinci uzun sürmedi; gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve skor golsüz eşitlikte kaldı.

Ev sahibinin oyun üstünlüğünün aksine Lazio, fırsatlardan birini değerlendirerek 37. dakikada skoru açmayı başardı. Juventus savunmasının uzaklaştırdığı bir köşe vuruşunun ardından top Zaccagni'ye ulaştı. Zaccagni'nin ceza sahasına gönderdiği isabetli ortaya Bremer ile Locatelli arasında yükselen Provstgaard, kafayla dokunarak topu ağlara yolladı.









İkinci yarının başlamasıyla Juventus maça dönmeye çalıştı, ancak Lazio açılan alanları akıllıca kullandı ve 67. dakikada ev sahibine yeni bir darbe vurmayı başardı. İkinci gol, oyunun yönünü uzak mesafeden değiştiren Nuno Tavares'in isabetli uzun pasının ardından geldi. Top Isaksen'e ulaştı, Isaksen de Cilic'i ustaca geçtikten sonra uzak köşeye şutunu çekerek takımının üstünlüğünü ikiye çıkardı ve Juventus'un geri dönüş görevini zorlaştırdı.









Ev sahibi farkı azaltmanın yollarını ararken Lazio, 90. dakikada son darbeyi vurdu. Dele-Bashiru orta sahadan başlattığı kontra atakta topu ceza sahasına kadar taşıdı ve ardından fileleri havalandıran bir şut çekerek takımının üçüncü golünü kaydetti. Böylece konuk ekip, Juventus açısından unutulmak istenecek bir gecede üstünlüğünü perçinledi.









Bu galibiyetle Lazio, 19 puana ulaşarak İtalya Serie A'da ikinci sıraya yükselen üç değerli puan kazandı. Juventus ise kendi sahasında aldığı ve kendisini üst sıralardan uzaklaştıran ağır yenilginin ardından hesaplarını hızla gözden geçirmek zorunda kaldı. Bu sonuç, ekibin önümüzdeki haftalarda dengesini yeniden kurup kuramayacağına dair soru işaretleri doğurdu.



