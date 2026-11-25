Futbolda kalecinin son savunma hattı, golleri önleyen kişi olmasına alışkınız. Ancak Alisson Becker bu kuralı tamamen yıktı ve yalnızca kalesini koruyan değil, gol pası da veren bir oyuncuya dönüşerek Liverpool tarihinde yeni bir sayfa açtı.

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Liverpool'un Club Brugge'ü yenmesiyle anılacak gece, sonunda Alisson Becker'in gecesine dönüştü. Alisson, yaptığı yeni asistle tüm ilgiyi üzerine çekti ve Liverpool formasıyla asist sayısını 4'e yükseltti. Bu, kulüp tarihinde, hatta Premier Lig tarihinde bile hiçbir kalecinin ulaşamadığı bir rakam.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bu çarşamba akşamı Belçika ekibi Club Brugge'ü hak edilmiş bir galibiyetle geçti. Ancak maçın ardından konuşulan yalnızca galibiyet değil, Brezilyalı kalecinin imza attığı tarihi istatistikti.

Liverpool'u öne geçiren golü 13. dakikada Alexander Isak attı, ardından Florian Wirtz 79. dakikada ikinci golü ekledi. Böylece takım; savunma organizasyonu, hücuma geçişteki hızı ve orta saha hakimiyetinden yararlanarak ve Club Brugge'ün tehlikeli ataklar kurmasına izin vermeyerek maç boyunca belirgin üstünlüğünü ortaya koydu.

Ancak akıllarda kalacak an, maçın sonlarında geldi. Alexander Isak, 82. dakikada kaleci Alisson Becker'in asistiyle Liverpool'un üçüncü golünü kaydetti. Bu pozisyon, Brezilyalı file bekçisinin sıradan bir kaleci değil, eksiksiz bir futbolcu olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Liverpool'un "X"teki resmi hesabının verdiği bilgiye göre Alisson Becker, bu pasla Liverpool formasıyla dördüncü asistine ulaştı ve adını kulüp kayıtlarına altın harflerle yazdırdı.

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Alisson'un asist hikâyesi 19 Ocak 2020'de başladı. O gün Premier Lig'de Manchester United karşısında Mohamed Salah'a gol pası veren Brezilyalı kaleci, Liverpool taraftarlarının unutamadığı o maçta bir kalecinin yalnızca savunmanın değil, hücumun da anahtarı olabileceğini kanıtladı.

Alisson bu başarıyı 19 Şubat 2022'de tekrarladı. Premier Lig'de Norwich City karşısında Mısırlı yıldıza gol pası vererek United maçında yaşananların tesadüf olmadığını, aksine gerçek bir yeteneğin ve oyunu olağanüstü okuma becerisinin ürünü olduğunu gösterdi.

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16 Ekim 2022'de gelen üçüncü asist de yine Mohamed Salah'aydı. Bu kez rakip, Premier Lig'in en büyük maçlarından birinde Manchester City'ydi. Alisson, büyük maçların gidişatını tek bir isabetli pasla değiştirebilen dünya çapında bir kaleci olduğunu kanıtladı.

Dördüncü asist ise bu çarşamba akşamı, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında İsveçli forvet Alexander Isak'a geldi. Bu, Alisson'un Avrupa'daki bu turnuvada yaptığı ilk asist oldu ve tarihi dörtlüyü tamamladı.

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Bu istatistik sadece bir rakam değil, modern futbolda kalecinin rolündeki büyük değişimin bir kanıtı. Artık kaleciden yalnızca kurtarış yapması değil, oyun kurması, pozisyon üretmesi ve kontra atakları başlatması da bekleniyor.

Alisson Becker bu değişimin en iyi örneği. Tıpkı dünyanın en iyi oyun kurucuları gibi isabetli uzun toplar atma, takım arkadaşlarının hareketlerini okuma ve pası ideal zamanda gönderme konusunda nadir bir yeteneğe sahip.

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Alisson bu başarıyla herkese net bir mesaj veriyor: Bir kaleci de hücumda yıldızlaşabilir ve asist, forvetlerin ve orta saha oyuncularının tekelinde değildir.