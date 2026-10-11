Video: Ali Al-Bulayhi, şok bir kırmızı kartla Roshn Ligi tarihine geçti!

Suudi Arabistanlı defans oyuncusu Ali el-Buleyhi, Şebab ile Taavun arasındaki karşılaşmada kırmızı kart görmesinin ardından tartışmaları ve olayları sürdürdü. Bu olay, takımının maçı on oyuncuyla tamamlamasına yol açtı ve oyuncunun Suudi Profesyonel Ligi müsabakalarındaki kırmızı kart geçmişini yeniden gündeme taşıdı.

El-Buleyhi'nin ihracı, ilk yarının 33. dakikasında geldi. Taavun oyuncusu Muhammed el-Küveykibi'nin kaleye doğru ilerleyişi sırasında onu düşüren oyuncu için hakem, video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" ile pozisyonu inceledikten sonra rakip forvetin net gol şansını engellemesi nedeniyle kırmızı kart çıkarmaya karar verdi.

Futbol istatistikleri alanında uzmanlaşmış "Opta" ağına göre el-Buleyhi, 2009-2010 sezonundan bu yana Suudi Profesyonel Ligi'nde kırmızı kart sayısını 5'e yükseltti ve diğer 8 oyuncuyla eşit şekilde müsabakadaki ikinci en yüksek rakama ortak oldu. Bu, Suudi Arabistanlı defans oyuncusu için yeni bir olumsuz rekor oldu.

El-Buleyhi bu listede, 2009-2010 sezonundan bu yana Profesyonel Ligi'nde en fazla kırmızı kart gören oyuncu olan Muhammed el-Habrani'nin gerisinde kalıyor. El-Habrani'nin kırmızı kart sayısı 7'ye ulaşırken, el-Buleyhi'nin de içinde bulunduğu diğer sekiz oyuncudan oluşan grupta her oyuncunun 5 kırmızı kartı bulunuyor.

Ayrıca okuyun: En-Nesyri suçlanıyor, sebebi ise Yassine Bounou!

El-Buleyhi'nin yaşadığı olay, Şebab ile Taavun karşılaşmalarında son dönemde görülen kırmızı kart serisindeki tek vaka değildi. İki takım arasındaki son dört maçta dört kırmızı kart çıktı; bu kartları Ali el-Buleyhi, Abdullah Matuk, Muhammed eş-Şüveyrih ve Brezilyalı Andre Jeroto gördü.

Bu olayla el-Buleyhi, Profesyonel Ligi'ndeki siciline yeni bir ihraç ekledi. Şebab ise Taavun karşısında savunma unsurlarından birini erken kaybetmesinin ardından ek bir zorlukla karşı karşıya kaldı. İstatistikler, iki takımın karşılaşmalarındaki kırmızı kart sayısının fazlalığının yanı sıra Suudi Arabistanlı defans oyuncusunun geçtiğimiz yıllarda müsabakada kaydettiği rakamı da yeniden gündeme getiriyor.