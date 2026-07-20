Video: Alay mı ediyordu?.. İspanyol yıldızın Trump'ın önünde yaptığı dansın perde arkası

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Mikel Merino, “La Roja”nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlama töreninde büyük bir tartışma yarattı. Final maçının bitiminden hemen sonra hızla yayılan bir görüntüde, kameralar tarafından yakalanan Merino’nun yaptığı dans, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İspanyol "Marca" gazetesi, Dünya Kupası'nın teslim töreni sırasında yaşanan olayı belgeleyen bir video yayınladı. Törende, ABD Başkanı Donald Trump, İspanya milli takım kaptanı Rodri'ye kupayı teslim etmek için hazır bulunmuş, ardından da podyumdan ayrılmıştı.

Trump podyumdan uzaklaşırken, Merino onun arkasında belirdi ve ABD başkanının çeşitli resmi etkinliklerde sık sık yaptığı meşhur dansı taklit etti; bu da taraftarların videoyu geniş çapta paylaşmasına neden oldu.

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Gazete, görüntünün anında yayıldığını belirtti. Tepkiler, bunu sadece spontane bir şaka ve kendine özgü bir kutlama olarak görenler ile bunun ABD Başkanı’na yönelik dolaylı bir alay içerdiğini düşünenler arasında ikiye bölündü.

Videonun yol açtığı büyük tartışmaya rağmen, ne Merino ne de İspanya Futbol Federasyonu olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı; bu görüntü, İspanya’nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından en çok paylaşılan sahnelerden biri olarak kaldı.