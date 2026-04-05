Video... Al-Taawoun kalecisi, Yassine Bounou'yu zor durumda bıraktı

Al-Hilal'ın Faslı kalecisi Yassine Bounou, Roshen Ligi'nin 27. haftasında takımının Al-Taawoun ile 2-2 berabere kalmasının ardından basının eleştirilerinden kurtulamadı.

Bu sonuçla Al-Hilal, şampiyonluk yarışında iki puan daha kaybetti ve puanını 65'e yükselterek, üçüncü sıradaki Al-Ahli Jeddah ile eşit puanda, Al-Nassr'ın ise 5 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Suudi medya mensubu Khaled Al-Shneif, "Dorina Geir" programında Al-Hilal'ın ikinci golü yediği anı gösterdi ve Yassin Bounou'nun maçın başındaki taç atışını kötü yönetmesine dikkat çekti.

Bono yanlış pozisyonda görünüyordu ve topu yakalamak için doğru yerde bulunamadı, bu da Al-Taawoun'a topu tekrar kontrol etme ve ardından ortayı gönderip golü atma fırsatı verdi.

Medya mensubu, Bono'nun bu pozisyonunu, Al-Taawoun'da forma giyen Brezilyalı kaleci Mailsong'un benzer bir pozisyonda gösterdiği tepkiyle karşılaştırdı. Mailsong, ceza sahası içinde iyi bir pozisyon almıştı ve bu sayede topu yakalama fırsatı bulmuştu.

Ayrıca El-Sheneef, maçtaki Bono ile Al-Taawoun kalecisinin istatistiklerini karşılaştırdı; Al-Taawoun kalecisi ceza sahası içinden gelen 6 şutu kurtarırken, Faslı kaleci hiçbir şutu kurtaramadı.

Bu konuyla ilgili olarak El-Şenif, "Bono, Al-Hilal'daki ilk sezonunda harikaydı, ancak geçen sezon ve bu sezon aynı performansı gösteremedi" dedi.

Şenif sözlerini şöyle tamamladı: "Bu düşüş, Bono'nun değerini azaltmaz, çünkü o şüphesiz dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmaya devam ediyor."







