Video... Al-Shneif: Lig, Al-Ahli'den "uçup gitti" ve Al-Ittihad'a hüzün getirdi

Spor yorumcusu Khaled Al-Shneif, Roshen Profesyonel Ligi'nin 29. haftasında Cidde'nin iki takımı Al-Ahli ve Al-Ittihad'ın yaşadığı aksiliklerin ardından tartışmalı açıklamalarda bulundu.

Al-Ittihad, Neom'a karşı son dakikada 3-4 mağlup olurken, Al-Ahli ise Al-Fayha ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Al-Shneif, Suudi Arabistan'ın "Dorina Geir" programında yaptığı açıklamada, "Al-Ittihad'ın ne şekli, ne tadı, ne de kokusu var. Neom karşısında kayda değer bir performans sergilemedi ve yenilgiyi hak etti" dedi.

Şenif sözlerine şöyle devam etti: "Al-Ittihad taraftarlarını maça gelmedikleri için suçlamıyorum, çünkü takım beklenen performansı göstermiyor. Bu takımın Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer almasına şaşırıyorum."

Saldırısına devam etti: "Al-Ittihad şu anda sergilediği performansla karamsarlık yaratıyor, çünkü kaybolmuş bir takım."

Ve şöyle bitirdi: "Al-Hilal, Kral Kupası finaline çıkmadan önce altı gol atarak gücünü gösterdi ve lig şampiyonluğu Al-Ahli'nin elinden "uçup gitti".







