Video... Al-Shneif: Al-Dosari ve Savic'in yokluğu, Inzaghi'yi rezil etti!

Al-Hilal kulübünün teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, takımının Al-Taawoun ile 2-2 berabere kaldığı hayal kırıklığı yaratan maçın ardından medyadan sert eleştiriler aldı. Bu maç, Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında oynandı ve takımın performansı ile teknik direktörün maçtaki kararları hakkında geniş bir tartışma yarattı.

Bu beraberlikle Al-Hilal, puanını 65'e yükselterek üçüncü sıradaki Al-Ahli ile eşitlendi ve lig lideri Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde, sezonun bitimine 7 hafta kala yer aldı.

Medya mensubu Khaled Al-Shneef, Suudi programı "Dorina Geer"de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al-Hilal, bu sezon teknik açıdan rastgelelik ve kaosun bir örneği oluyor. Bu durum, Salem Al-Dossari ve Sergej Savic'in yokluğunda Al-Taawoun karşısında açıkça ortaya çıktı."

Şenif sözlerine şöyle devam etti: "El Hilal'in şu ana kadar hiç mağlup olmaması doğru, ancak galibiyetlerini ve beraberliklerini oyuncuların bireysel kararlarıyla alıyor ve teknik direktörün bunu telafi edecek bir katkısı yok."

Ve şöyle bitirdi: "Al-Hilal'in teknik bir yapısı ya da net bir kimliği yok ve benim görüşüme göre ligi büyük bir farkla kaybedecek, çünkü sezonun bitimine 7 hafta kala Al-Nassr ile arasındaki fark açıldı."







