Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki başarılı sonuçlarını sürdürdü. BAE temsilcisi Shabab Al Ahli'yi farklı yenen takım, Batı Grubu'ndaki ikinciliği ülkesinin bir diğer temsilcisi Al Hilal'in elinden aldı.

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Al Qadsiah, Asya kupasının lig aşamasının beşinci haftasında bugün, salı günü Dubai'deki Rashid Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Shabab Al Ahli'yi 5-1 mağlup etti.

Al Qadsiah adına skoru Meksikalı forvet Julián Quiñones 3. dakikada açtı. Ceza sahası dışından sert bir şut çeken Quiñones'in vuruşunu Shabab Al Ahli kalecisi kurtarmaya çalıştı, ancak top elinden sekerek ağlara gitti.

Quiñones fazla beklemedi ve yalnızca 10 dakika sonra, 13. dakikada ikinci golü de kendisi kaydetti. Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'ın Shabab Al Ahli kalesinin önüne bıraktığı topu başarılı bir şekilde ağlara gönderdi.

Üçüncü golü 61. dakikada Reijnders bizzat attı. Ceza sahası çizgisinde topla buluşan Hollandalı oyuncu, yerden sert bir şut çekti ve BAE ekibinin kalecisini avlayarak topu filelere yolladı.

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Shabab Al Ahli, 10 dakika sonra, 71. dakikada farkı azaltmayı başardı. Belçikalı kaleci Koen Casteels'in kalesi önünde topla buluşan Matheusão golü kaydetti.

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Ancak Al Qadsiah'ın beklemesi yalnızca 6 dakika sürdü. Tijjani Reijnders, Shabab Al Ahli kalesi önünde aldığı büyüleyici pası ağlara göndererek hem kendisinin ikinci hem de takımının dördüncü golünü attı.

Karşılaşmanın bitimine 4 dakika kala, 86. dakikada Abdullah Al Salem, sağ kanattan Shabab Al Ahli kalesiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Suudi ekibinin beşinci golünü kaydetti.

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Bu farklı galibiyet, Al Qadsiah'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki katılım tarihinin, geçen hafta Katar ekibi Al Gharafa'yı 5-0 yendiği maçın ardından ikinci en büyük galibiyeti oldu.

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Suudi ekibi, Batı Grubu'nda ikinci sıraya yerleşti. Al Qadsiah, lider BAE temsilcisi Al Ain'in 2 puan gerisinde yer alırken üçüncü sıraya gerileyen ülkesinin bir diğer temsilcisi Al Hilal'in ve dördüncü sıradaki İran ekibi Esteghlal'in 1 puan önünde bulunuyor.

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Al Qadsiah, şu anda zirvede yer alan Al Ain ile birlikte AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in bu sezonunda Batı Grubu'nda hiç yenilmeyen tek takım olma özelliğini korudu.

Öte yandan Shabab Al Ahli, Asya kupasında üst üste ikinci yenilgisini aldı. BAE ekibi, dördüncü haftada oynanan bir önceki maçta Al Hilal'e 2-0 kaybetmişti.

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Bu yenilgiyle 9 puanda kalan BAE ekibi, Batı Grubu'nda beşinci sırada bulunuyor. Beşinci haftanın son maçında ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile Katar ekibi Al Sadd karşı karşıya gelecek.