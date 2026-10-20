Kadisiya, Suudi Roshn Ligi'ndeki Teavün maçında komik bir kendi kalesine golden son anda kurtuldu.

Kadisiya bugün salı günü, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında Teavün'e konuk oldu; maç Teavün'ün Buraide'deki sahasında oynandı.

Maçın 11. dakikasında Teavün, Kadisiya'nın Uruguaylı orta saha oyuncusu Nahitan Nandez'in kendi kalesine attığı hatalı toplar sayesinde öne geçen golü kaydetmeye yaklaştı.

Nandez, topu orta sahadan kalecisi Koen Casteels'e geri göndermeye çalıştı; ancak Belçikalı kaleci topla karşılaşınca şaşırdı ve sahaya düştü, top da yanından geçerek kaleye doğru yöneldi.

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Casteels hızla ayağa kalkmayı başardı ve geri dönerek topu ağlara gitmeden önce kurtardı; topu alıp takım arkadaşlarına paslayarak Teavün'ü ilk golünden mahrum bıraktı.

Teavün maçının, Kadisiya'nın Roshn Ligi'nin on birinci haftasında önümüzdeki cuma günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda Hilal'e karşı oynayacağı beklenen zirve mücadelesinden önceki son maçı olduğunu hatırlatalım.