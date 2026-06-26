Video: Al-Omari yanıtlıyor... Suudi Arabistan milli takımı, İspanya maçında Donis’in yaptığı değişikliklerden etkilendi mi?

Suudi Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Abdulilah Al-Omari, oyuncuların İspanya maçı sırasında “Yeşiller”in teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis’in yaptığı değişikliklerden olumsuz etkilendikleri iddialarını yalanlayarak, Yeşil Adalar ile oynanacak bir sonraki maçın zorluğuna dikkat çekti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Cumartesi sabahı erken saatlerde, ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Al-Omari, maç öncesinde Suudi "Al-Riyadiya" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maç öncesinde mümkün olan en iyi şekilde hazırlandık. Güçlü ve saygın bir takımla karşı karşıyayız, ancak biz de güçlü bir takımız ve hedefimiz maçı kazanmak."

Geçen Pazar günü İspanya'ya 4-0 yenildikleri maçta 4 yerine 5 savunmacıyla oynamanın etkisiyle ilgili olarak ise şöyle yanıt verdi: "Geçen maç bitti ve geride kaldı. İster 4 ister 5 savunmacıyla oynayalım, teknik direktörün talimatlarına uyuyoruz ve bir sonraki maçta başarılar diliyoruz."

Şöyle devam etti: “Kampın başından beri tam destek görüyoruz. Hem oyuncular, hem antrenörler, hem de idareciler olarak tam bir bütünüz. Hedefimiz 3 puanı almak ve bir sonraki tura yükselmek.”

Bu maç her iki takım için de hayati önem taşıyor; her ikisi de diğer gruplardaki üçüncü sıradaki takımların sıralamasını beklemeden Dünya Kupası'nın son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 1 puanla 8. grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor; Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisinde bulunurken, İspanya ise 4 puanla grubun lideri konumunda.