Suudi Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Abdulelah Al-Omari, "Yeşiller"in 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Uruguay ile oynanan karşılaşmada, ABD'de düzenlenen bu yılki Dünya Kupası'nda Suudi Milli Takımı'nın ilk golünü atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Al-Omari, Salı günü şafak vakti Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçın önemli bir anında fileleri havalandırarak, Suudi milli takımına 8. grubun en güçlü takımlarından biri karşısında erken bir avantaj sağladı ve tribünlerdeki Suudi taraftarların coşkusunu ateşledi.

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Abdulilah Al-Omari, maçın 41. dakikasında Suudi Arabistan milli takımının ilk golünü attı. Mohamed Kanno'nun güçlü kafa vuruşunun ardından Uruguay ceza sahası içinde yaşanan kargaşayı değerlendiren Kaleci topu gerektiği gibi kontrol edemedi ve top, Suudi savunma oyuncusunun önüne düştü. Oyuncu da topu doğrudan ağlara göndererek Suudi Arabistan'ı öne geçirdi. Bu gol, Hard Rock Stadyumu'ndaki tribünlerdeki oyuncular ve taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

Gol, Suudi Arabistan'ın baskı kurması ve savunmadaki mükemmel organizasyonunun ardından geldi. Bu gol, teknik direktör Georgios Donis'in oyuncularını Güney Amerika'nın en önemli takımlarından birine karşı sergiledikleri güçlü performansın karşılığını verdi ve Yeşiller'e ilk yarı bitmeden önemli bir avantaj sağladı.

Abdulelah Al-Omari, Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında Yeşiller için gol atan ilk stoper oldu.

Bu, Suudi Arabistan milli takımının Dünya Kupası açılış maçında gol atmayı başardığı ikinci kez oldu; ilk kez 1994 yılında Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hollanda'ya karşı gol atmıştı.













Suudi Arabistan, İspanya ve Yeşil Adalar gibi zorlu rakiplerin bulunduğu grupta bir sonraki tura yükselmek için galibiyet peşinde.