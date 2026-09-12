Abdullah Al-Hamdan'ın Roshn Ligi'nin 7. haftasında El-Halic'e karşı Al-Nassr için kaydettiği beraberlik golü, sadece skorda bir dönüş değildi; aynı zamanda uzun yıllar boyunca Arjantinli River Plate adına dayanan bir dünya rekorunu "El-Alemi"ye kazandıran, benzeri görülmemiş tarihi bir anı da beraberinde getirdi.

Al-Hamdan, oyuna girmesinden birkaç dakika sonra ikinci yarının 82. dakikasında füze gibi bir şutla Al-Nassr'ın beraberlik golünü kaydetti.

Al-Nassr, Roshn Profesyonel Ligi müsabakalarında art arda ağları sarsmayı başardığı 94. maçına ulaşarak, dünya ligleri düzeyinde lig maçlarında art arda gol kaydeden en uzun serinin sahibi oldu ve River Plate'in elde ettiği tarihi rekoru geride bıraktı.

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Arjantinli dev, 1936 ile 1939 yılları arasında ligde art arda 93 maçta gol kaydetmişti; ardından Al-Nassr gelip bu rekora eşitledi ve Al-Hamdan'ın golüyle resmen kırdı, böylece Suudi takımı bu tarihi başarının zirvesine adını tek başına yazdırdı.

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Al-Nassr'ın tarihi serisi 8 Aralık 2023'te, Al-Riyadh'ı 4-1 yenmeyi başardığında başladı. Aynı ayın ilk gününde oynanan Al-Hilal karşılaşması, takımın ligde herhangi bir gol kaydetmeyi başaramadığı son maç olmuştu ve bu karşılaşma üç farklı bir yenilgiyle sonuçlanmıştı.

O tarihten bu yana Al-Nassr, Roshn Ligi'nde kaleye giden yolu bir kez olsun kapalı bulmadı ve maç maç gol kaydetmeye devam ederek 93 art arda maça ulaştı; böylece yaklaşık dokuz on yıl önce River Plate'in elde ettiği tarihi seriye eşitlendi.

River Plate, rekor serisini 13 Eylül 1936 ile 4 Haziran 1939 arasında elde etmişti; Al-Nassr ise buna eşitlemeyi başardıktan sonra bugünkü maçta rekoru elinden aldı ve "El-Alemi", lig maçlarında art arda gol kaydeden en uzun serinin sahibi oldu.

Bu başarıyla Al-Nassr, geçen yüzyılın otuzlu yıllarından bu yana dayanan bir rekoru kırarak futbol tarihine yeni bir sayfa yazdı ve Abdullah Al-Hamdan'ın golü, kulüp ve Suudi futbolu tarihinin en dikkat çekici anlarından birine tanıklık etti.