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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Al-Nassr efsanesinden bomba sözler: Al-Ittihad'ın Nunez ve Malcom'a ihtiyacı var!

Transfers
Al Ittihad
Al Hilal
D. Nunez
Malcom
Suudi Arabistan
Uruguay
Brezilya

Yaz transfer dönemi en büyük sürprizlerden birine mi tanık olacak?

Ittihad'ın, dün cumartesi günü Al-Khaleej ile yaşadığı şok beraberliğin (1-1) ardından zor anlar geçirdiği bir dönemde, Nassr efsanesi Fahad Al-Hariifi çarpıcı açıklamalarla ortaya çıktı.

Ittihad, Roshn Ligi'ndeki serüvenine, Portekizli Danilo Pereira'nın kırmızı kart gördüğü ve bu nedenle taraftarların tepkisine yol açtığı bir maçta beraberlikle başladı.

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Al-Hariifi, "Dorina Gheir" programındaki açıklamalarında şöyle konuştu: "Ittihad'ın bazı transferlere ihtiyacı var, Hilal ikilisi Malcom ve Nunez neden Al-Ameed'e katılmasın?"

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Al Ittihad
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Sözlerini şöyle tamamladı: "Son dönemdeki konuşmalar Malcom ve Nunez'in Al-Diriyah'a transferi üzerineydi, ancak bu henüz gerçekleşmedi ve benim görüşüme göre ikilinin Ittihad'a transfer edilmesi gerekiyor."

Son saatlerde taraftarlardan, mevcut kulüp başkanı Fahad Sindi ile bazı teknik ve idari unsurlardan kurtulunması gerektiğine dair büyük talepler geldi.

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