Nassr, Suudi Arabistan Roshn Profesyoneller Ligi'nde zirve kovalamayı sürdürdü. İki takımı 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya getiren maçta Al Faisaly'yi 3-1 mağlup eden sarı-maviler, üç yeni puan toplayarak zirve yarışındaki konumunu korudu.

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Nassr, üstünlüğünü kurmak için uzun süre beklemek zorunda kalmadı. Abdullah Al Hamdan, 4. dakikada skoru açarak takımını erken öne geçirdi ve ilk 11'de kendisine şans veren Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun güvenine karşılık verdi. Postecoglou, ilk 11'de Brezilyalı Angelo Gabriel yerine onu tercih etmişti.













İkinci yarının başında Portekizli Cristiano Ronaldo, 49. dakikada kafayla kaydettiği golle Nassr'ın üstünlüğünü pekiştirdi ve takımını nispeten rahat bir konuma taşıdı. Ardından Theo Bongonda, 66. dakikada farkı azaltan golü kaydederek Al Faisaly'yi maçın havasına yeniden soktu ve kalan dakikalara daha fazla heyecan kattı.

Ancak maça yedek kulübesinde başlayan Angelo Gabriel, 79. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruşla üçüncü golü kaydederek işi Nassr lehine çözdü. Böylece Postecoglou'nun hücum değişikliklerinin etkinliğini kanıtladı ve Al Faisaly'nin geri dönüş umutlarını bitirdi.









Bu galibiyetle Nassr, puanını 25'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti ve aynı haftada Hilal ile karşılaşmadan önce liderliği elinde bulunduran Kadisiye ile puanda eşitlendi. Hilal ise öne çıkan iki takımın bir puan gerisinde üçüncü sıraya geriledi; ancak ertelenen bir maçı bulunuyor ve bu, ona yarışın görünümünü değiştirmek için yeni bir fırsat sunabilir.

Nassr, son maçlarında üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Önce Diriyah'ı farklı bir skorla 3-0 mağlup etti, ardından Neom'u 1-0 geçti ve son olarak Al Faisaly karşılaşmasını 3-1 kazandı. Böylece olumlu sonuçlar almayı sürdürdü ve önündeki önemli maçlar öncesinde özgüvenini pekiştirdi.

Al Hamdan'ın erken golü, Ronaldo'nun kafa vuruşu ve Angelo'nun belirleyici dokunuşuyla Nassr, kendisini zirve mücadelesinin kalbinde tutan yeni bir galibiyet aldı ve Roshn Ligi'nin zirvesindeki yarışın şekli üzerinde doğrudan etkisi olabilecek Kadisiye-Hilal karşılaşmasının sonucunu beklemeye koyuldu.