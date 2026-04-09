Video... Al-Jaber, Al-Nassr'ın 2014'teki lig şampiyonluğunu sorguluyor: "Dörtlü bir komplo vardı"

Al-Hilal efsanesi Sami Al-Jaber, Al-Nassr'ın 2013/2014 Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğuna ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Sami Al-Jaber, 2013-2014 sezonunda Al-Hilal'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti ve o sezon Al-Nassr, liderden 2 puan farkla lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

MBC kanalında yayınlanan "Nadina" programına konuk olan Sami Al-Jaber, Roshen Ligi şampiyonluğunun hala sahada olduğunu vurguladı.

Al-Nassr, 27 maçta topladığı 70 puanla ligin zirvesinde yer alırken, onu 28 maçta sırasıyla 68 ve 66 puan toplayan Al-Hilal ve Al-Ahli takip ediyor.

Al-Jaber, programın izleyicilerinden birinden, Al-Hilal'ın teknik direktörüyken Suudi Ligi şampiyonluğunu Al-Nassr'a kaptırdığını hatırlatan bir mesaj aldı.

Al-Hilal efsanesi şöyle yanıt verdi: "Bugün video teknolojisi uygulanıyor... ve dörtlü itme yok," o dönemde Al-Nassr'ın şampiyonluğuna yol açan hakemlik iltifatlarına atıfta bulunarak.

Program sunucusu Abdulrahman Al-Humaidi, burada ve orada "dörtlü itme"den bahsedenler olduğunu söyleyince, Al-Jaber şöyle yanıtladı: "Bugün Al-Ahli maçı takımdan çalındı... Adalet yoktu."

O, özellikle video teknolojisinin uygulanmasıyla birlikte mevcut dönemde hiçbir hataya yer olmamasına rağmen, mazur görülemez hatalar olduğunu vurguladı.

Al-Ahli ile Al-Fayha arasındaki maç, Çarşamba akşamı Suudi Arabistan Pro League'in 29. haftası kapsamında 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçta birçok tartışmalı hakem kararı görüldü, en önemlisi Al-Ahli'nin iki penaltı atışı talep etmesiydi.

(Ayrıca okuyun)... Video... Al-Jaber: Al-Ahli, Al-Nassr lehine haksızlığa uğradı... Hakemin hatası göz ardı edilemez