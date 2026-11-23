Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te yeniden dengesini buldu. Turnuvanın beşinci haftasında 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı Özbek ekibi Pakhtakor'u 2-0 yenen Al Ittihad, önemli bir galibiyet alarak geçen hafta BAE temsilcisi Al Ain'e karşı aldığı ağır yenilginin ardından yaşanan hayal kırıklığına son verdi.

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Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te yeniden dengesini buldu. Turnuvanın beşinci haftasında 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı Özbek ekibi Pakhtakor'u 2-0 yenen Al Ittihad, önemli bir galibiyet alarak geçen hafta BAE temsilcisi Al Ain'e karşı aldığı ağır yenilginin ardından yaşanan hayal kırıklığına son verdi.

Al Ain karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi alan Al Ittihad, maça taraftarlarıyla barışmak ve güveni yeniden kazanmak amacıyla çıktı. Bu sonuç, Danimarkalı teknik direktör Jens Vissing'i büyük bir baskı altına sokmuştu. Özellikle takımın Batı Bölgesi puan tablosunda gerilemesi ve eleme turlarına yükselme hesaplarının karmaşık hale gelmemesi için puanlara büyük ihtiyaç duyması baskıyı artırıyordu.

Al Ittihad, üstünlüğünü erken bir gole dönüştürmekte gecikmedi. Muhannad Al-Shanqeeti, 7. dakikada skoru açtı. Houssem Aouar'ın başlattığı hücumda Marwan Al-Sahafi topu topuğuyla Suudi bek oyuncusuna aktardı, o da sert bir şutla topu ağlara göndererek ev sahibini erkenden öne geçirdi.

Al Ittihad, golün etkisinden yararlanarak farkı ikiye çıkarmaya çalıştı. Aouar, 15. dakikada ikinci golü atmaya çok yaklaştı ancak şutu üst direkten döndü. Marwan Al-Sahafi de Pakhtakor savunmasını rahatsız etmeyi sürdürdü. Özbek ekibi tehlikeyi uzaklaştırmak için kalecisi Vladimir Nazarov'un müdahalelerine güvenirken, kaleci Predrag Rajković de ilk yarı bitmeden takımının üstünlüğünü korumak için birçok kez devreye girmek zorunda kaldı.

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İkinci yarının başında Al Ittihad, Özbek ekibine yeni bir darbe vurdu. George Ilenikhena, 47. dakikada Mukhtar Ali'nin şutunun kalecinin sol direğinden dönmesini değerlendirdi ve topu tek vuruşla ağlara göndererek Al Ittihad'a skorda rahat bir üstünlük sağladı.

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İkinci golün ardından Al Ittihad, maçın akışını daha sakin bir şekilde yönetti ve üstünlüğünü korumayı başardı. Pakhtakor ise farkı azaltmak için yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Karşılaşma, Suudi Arabistan ekibinin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi ve Al Ittihad kıtasal arenada yeniden galibiyet yüzü gördü.

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Al Ittihad, Al Ain şokunun ardından rotasını düzeltti

Bu sonuç Al Ittihad için büyük önem taşıyor. Zira galibiyet, takımın bu sezonki en kötü kıtasal maçlarından birinin ardından geldi. Al Ittihad, dördüncü haftada BAE temsilcisi Al Ain'e 4-1 yenilmiş, o dönem 4 puanla 10. sıraya gerilemiş ve rekabetteki şansını canlandırmak için bir sonraki maçı kazanmak zorunda kalmıştı.

Al Ain yenilgisi, teknik direktör Jens Vissing'i eleştiriler ve baskıyla karşı karşıya bırakmıştı. Ancak Vissing, sonucun tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıklamış, takımının belirleyici hatalar yaptığını ve rakibine kıyasla yaşanan yorgunluk ile kısa hazırlık süresinin oyuncuların hazır olma durumunu etkilediğini belirtmişti. Ayrıca takımın gelişiminin hızlı çözümler ya da ani değişikliklerle değil, aşamalı bir çalışmayla mümkün olacağının altını çizmişti.

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Pakhtakor galibiyeti, teknik direktöre nefes alma fırsatı verdi ve Al Ittihad'ın kıtasal arenadaki tökezlemesini aşabileceğini gösterdi. Özellikle takım daha derli toplu bir görüntü sergiledi; erken bir gol ve ikinci yarının başında bir gol daha bulduktan sonra kalesini sonuna kadar gole kapattı.

Al Ittihad'ın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki durumu

Al Ittihad, beş hafta sonunda puanını 7'ye yükseltti. Lig aşamasındaki ikinci galibiyetini alan takımın bir beraberliği ve iki yenilgisi bulunuyor. Maçın ardından açıklanan sıralamaya göre Al Ittihad, Batı Bölgesi'nde 8. sırada yer alıyor.

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Bu galibiyet, tur hesapları açısından önemli bir adım olsa da Al Ittihad'ın işi bitirdiği anlamına gelmiyor. Takımın son 16 turuna yükselen ekipler arasında yerini garantilemek ve turnuvanın kritik aşamasında karmaşık hesaplara girmemek için önümüzdeki haftalarda da puan toplamayı sürdürmesi gerekiyor.

Galibiyet takımın atmosferine bir miktar huzur getirse de Vissing'in önündeki zorluklar yalnızca Al Ain yenilgisini geride bırakmaktan ibaret değil. Al Ittihad'ın bu seviyeyi koruması ve kıtasal kimliğini yeniden kazanması gerekiyor; aksi halde Pakhtakor karşısında gelen galibiyet yalnızca geçici bir kıpırdanma olarak kalabilir.